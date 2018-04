Neymar desvela cuando jugará de nuevo: “En un mes y poco volveré”

Neymar ha asegurado que le falta apenas “un mes y poco” para recuperarse de la operación de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, que está “progresando bien” para poder estar en condiciones para el Mundial de Rusia.

“Falta aún un mesecito, un mes y poco. Estoy progresando bien, se está consolidando bien, está todo en orden”, señaló en una entrevista en el programa Altas Horas de TV Globo, que se emitirá completa este sábado.

Este viernes, el entrenador del conjunto parisino, Unai Emery, explicó que el brasileño estaba “cerca” de recuperarse. “Tal vez de aquí al final de temporada tenga tiempo de volver al campo”, indicó el preparador vasco en rueda de prensa.

Por otra parte, el brasileño afirmó que está “acostumbrado” a ser preguntado por todo. “A partir del momento en que se alcanza un nivel todo lo que hablas o se convierte en ley o se vuelve contra ti. Tienes que tener mucho cuidado con eso, lo aprendí a lo largo de mi carrera. Ya erré varias veces y no me arrepiento, no quiero cambiar eso. Con los errores, crecí y maduré. Los errores fueron importantes para mí. Y eso me hace quien soy hoy”, concluyó.