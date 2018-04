Guardiola prepara tres fichajes millonarios

Al Manchester City de Guardiola no le han salido bien las cosas en Europa. El técnico catalán vio como el Liverpool y Klopp le pasaban por encima y les doblegaban por un global de 5-1. El técnico perdió los papeles y se rebeló contra Mateu Lahoz. No era para menos, después de un tremendo gasto en apenas dos temporadas que lleva en el banquillo del conjunto inglés. Sin embargo, su fracaso en la Champions hará que de nuevo se vuelva a repetir la misma tónica en el Etihad.

Según informan el Telegraph, el de Sampedor tendría en mente reforzar principalmente tres posiciones. Necesitaría un central, un mediocentro defensivo y un delantero. Para ello, se calcula que se lleguen o incluso superen los 700 millones de euros en la era Guardiola. La cantidad que podría desembolsar el conjunto celeste estaría en torno a los 200 millones de euros.

El fracaso europeo de Guardiola ha provocado que, automáticamente, pida más fichajes. El primero de ellos será el de un hombre de corte en el medio. Aquí, a Pep le interesan jugadores como Julian Weigl, Fred, Jorginho o Jean-Michel Seri. Realizar una de estar incorporaciones no bajaría de los 45 millones de euros.

Para continuar, quiere un delantero. El Kun Agüero y Gabriel Jesús no le valen. El ex técnico del Barcelona considera que necesita un hmbre más para reforzar un puesto en el que, precisamente, cojo no va. Para la punta ocupa todas las papeletas Lemar. El delantero del Mónaco está realizando una notable temporada y la llegada del City podría suponer que abandonase la entidad del principado por unos 100 millones de euros.

Por último, Pep podría reclamar un defensa. No es seguro que Kompany vaya a abandonar el club, pero esta temporada, pese a tener la defensa más cara del mundo, se ha lamentado durante los largos periodos de lesión del belga. La lógica hace que el conjunto citizen deba fichar a un defensa, pues de todos los puestos que quiere reforzar, es el que peor pinta tiene.

Acostumbrados a lo visto en los últimos años por el Etihad, la cantidad que el City puede pagar por un defensa podría estar, de nuevo, en torno a los 50 kilos. Para el centro de la zaga suena el ex atlético Toby Alderweireld, aunque el Tottenham quiere evitar que si sale, lo haga a la premier.