El PSG puede ser sancionado por ‘engordar’ 200 millones por patrocinios para fichar a Neymar

Nuevo lío para el PSG. La UEFA investiga si el equipo parisino infló las cifras de sus contratos de patrocinio por un valor de unos 200 millones de euros para poder fichar a Neymar al Barcelona por 222 millones sin saltarse el fair play financiero que estipula el máximo organismo continental, tal y como asegura el Financial Times.

El organismo estudia la manera en la entidad gala pudo pagar esa cantidad por el brasileño y va a pagar otros 200 millones el próximo verano por Kylian Mbappé. De esta forma, si las sospechas de la UEFA son ciertas, el PSG se podría estar enfrentando a una sanción económica y a la prohibición de participar en futuras ediciones de la Champions League. Está previsto que la UEFA decida sobre este caso a final del mes de abril, una vez haya estudiado las explicaciones presentadas por los dirigentes del PSG.

No obstante, una fuente que aparece en el artículo del Financial Times asegura que “la gran pregunta, claramente, es si la UEFA va a ser lo suficientemente valiente para hacer cumplir sus propias normas. Si no para el PSG, entonces, francamente, ¿para qué molestarse?”. Lo que parece claro es que a este organismo no le gusta nada los equipos-estado y los galos los representan a la perfección, ya que el apoyo de Qatar es notorio.

El PSG ya fue multado con 60 millones de euros en 2014 por saltarse el fair play financiero y ahora está camino de volver a incumplirlo. Hay que recordar los clubes están limitados a pérdidas de hasta 30 millones de euros en tres temporadas. Los parisinos tienen hasta junio para regular su situación si no quieren tener problemas.