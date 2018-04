Bayern de Múnich – Sevilla en directo y en vivo online

19:30. ¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo online del Bayern – Sevilla. La Champions League completa hoy los cuartos de final con sus partidos de vuelta y los alemanes y españoles tratan de meterse en unas semifinales en las que ya están el Liverpool y la Roma. Parte como favorito el Bayern de Múnich, a priori por calidad y por el resultado cosechado en el Sánchez Pizjuán (1-2). Aunque no puede descartarse nada, tal y como se vio ayer.

El Sevilla tratará de meterse por primera vez en su historia entre los cuatro mejores de Europa. Razones no le faltan para soñar. Pese al resultado en contra, ya ganaron en Old Trafford a un Manchester United que partía como favorito antes y durante la eliminatoria. Ahora se encuentra en una situación parecida. Pero los muniqueses no son los red devils. Lo complicado para el conjunto de Montella será el hacerle dos goles al reciente campeón alemán. Por lo visto en la ida, no parece algo imposible, pero la dificultad es más que evidente.

Como decíamos, el conjunto alemán acaba de proclamarse campeón de la Bundesliga. Tras la eliminación de Barcelona y Manchester City se ha quedado como único equipo con opciones de triplete. Y lo quieren. Se ha demostrado que la Champions no admite posibilidad de fallar y cualquier despiste puede dejarte en la cuneta. Por ello, Heynckes alineará a sus mejores hombres ante los andaluces. Se espera, respecto a la ida, que Alaba parta de inicio, al igual que James. Se caerían Bernat y Vidal, que se retiró lesionado en Nervión.

Por su parte, Montella no puede dejar nada en la banca. El italiano recupera a Mercado y Banega para el partido, respecto a la ida. Por ello, Kjaer -lesionado- y Pizarro se caerán en principio del once de lujo del conjunto sevillista. Tampoco puede descartarse del todo que Carriço ocupe la plaza de Kjaer, aunque la falta de ritmo del portugués puede ser determinante a la hora de que parta de inicio. En portería, todo apunta que repetirá David Soria.