Pogba quiere huir de Mou… al PSG

Del amor al odio sólo hay un paso, y sino que se lo digan a Pogba y a Mourinho. A falta de dos meses para que eche el telón al curso, el técnico portugués ya tiene decidido que la estrella del United no seguirá en Old Trafford la próxima temporada. Los altercados vividos esta campaña entre entrenador y jugador han sido determinantes en la decisión del ex madridista. Pogba aceptaría salir del Manchester pero con una condición: irse al PSG.

Una decisión que ha provocado que en París se froten las manos. En Francia dan por hecho que es el momento ideal para que Pogba recale por fin en la Ligue 1. Según informa el medio digital Parisunited, el PSG estaría interesado en fichar al jugador y el jugador encantando de recalar en el conjunto parisino… siempre que cumplan una condición.

Si el PSG quiere hacerse con los servicios de Paul, deberá convencer a Neymar de que el Parque de los Príncipes es su casa. “Vengo, pero sólo si sigue Ney”, así de firmes fueron las palabras del futbolista. El francés estaría dispuesto a recalar en la Ligue 1 siempre y cuando el equipo presente un proyecto ganador. Y que mejor muestra de competitividad que retener a su mejor jugador.

Además, según informa el medio, la relación entre ambos jugadores puede ser clave en la operación. Al igual que la posible llegada de Karim Benzema, gran amigo de Pogba, si el delantero decide cerrar su etapa en el Real Madrid.

Por su parte, en Manchester estarían encantados con el deseo de Pogba de ir al PSG. Daily Star informaba hace unos días de un posible trueque. Los reds devils no desaprovechan oportunidad y ofrecen al conjunto parisino a Paul Pogba junto a Martial y 57 millones de euros a cambio de Neymar…