“Le dije al árbitro que era gol, por eso me expulsó“, señaló Pep Guardiola tras ver una tarjeta roja al descanso por protestar un tanto anulado por fuera de juego, en la derrota 2-1 del Manchester City ante el Liverpool, que se clasificó para semifinales de la Champions.

“Le dije que era gol. Que Milner le había pasado el gol a Sané. Y por eso me expulsó. No le he insultado. Le he dicho: ¡Es gol! ¡Si viene de Milner no es fuera de juego! El año pasado, contra el Mónaco, con 1-1 en el marcador, Agüero se iba contra el portero… Y era el mismo árbitro. Lo conozco de España. Es diferente irse 2-0 en el descanso que irse 1-0. En esta competición, este tipo de acciones, marcan la diferencia. El año pasado expulsan a Vidal contra el Real Madrid en el momento en el que mejor estaban jugando“, dijo Guardiola en rueda de prensa.

Después de la anulación de un gol al alemán Leroy Sané por fuera de juego, la primera parte terminó con una bronca entre el entrenador catalán y el árbitro español Mateu Lahoz, que terminó expulsando a su compatriota, obligado a seguir la segunda mitad desde la grada. En el momento de la anulación, el City ganaba 1-0 y estaba a dos goles de igualar la eliminatoria.

Con esta derrota, el City completa una semana negra, en la que ha perdido dos veces con el Liverpool (3-0 y 2-1) y una ante el Manchester United (3-2), en un partido que ganaba 2-0 y que le impidió proclamarse campeón de la Premier League.

“Hemos tenido diez meses fantásticos. Tenemos que recuperarnos mentalmente para los seis partidos que queda. Los diez meses de victorias es excepcional. Hay que analizar partido por partido”, señaló Guardiola.

“No encontrarás ningún equipo que puede mantener el momento (de forma) durante once meses. Les doy mi reconocimiento por la actuación ante el United y los primeros 45 minutos de hoy. Quizá descubra cuál es el truco en el futuro”, continuó.

“Muchas felicidades al Liverpool, ojalá pueda representar bien a Inglaterra en la semifinal“, añadió.