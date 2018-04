La Juve pone precio a Pjanic

Miralem Pjanic es el hombre de moda en Turín. El jugador de la Vecchia Signora es la excepción que confirma la regla. Pese al año oscuro que vive la Juve, Pjanic continúa brillando en cada duelo… El futbolista es uno de los grandes favoritos para reforzar la plantilla de media Europa y el cuadro biancoreno ya le ha puesto precio.

Según Corriere della Sera, el club ha tasado al jugador en 80 millones de euros. En Italia tienen claro que su estrella no se regala y quien quiera sacarle del Juventus Stadium deberá de abonar dicha cifra. Una cantidad no muy alarmante tal y como está el mercado. Y menos aún para el PSG… El conjunto parisino es el principal interesado en hacerse con los servicios del jugador y el dinero no es un problema precisamente para el jeque Al-Khelaifi.

Como tampoco lo es en Mánchester. El otro club enamorado de Pjanic es el United. Mourinho necesita refuerzos para su medular y el futbolista bianconero podría aportar el centro del campo de los red devils muchas de las cosas que busca el portugués. Al igual que en la Juve el bosnio ha sido clave en la elaboración del juego de Allegri, Pjanic podría ser esencial en Old Trafford.

Aun así, los planes iniciales de la Juventus pasan por retener al jugador. Desde la entidad italiana habrían propuesto a Pjanic renovar su contrato para los próximos cinco años como salario anual de 8 millones de euros, casi el doble de lo que cobran varios referentes de la plantilla….

Sin embargo, tras la estrepitosa derrota de la Juve ante el Madrid se han reactivado los rumores sobre un posible cambio de aires para el jugador…