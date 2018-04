El presidente de la Sampdoria: “El balón es como la mujer, debe ser penetrado”

Lío en Italia después de las últimas declaraciones de Massimo Ferrero, presidente de la Sampdoria. Su equipo empató ante el Genoa (0-0) y el particular mandatario, famoso por sus controvertidas declaraciones, mostró su enfado ente los medios asegurando que “el balón es como la mujer, debe ser penetrado”.

Además, el presidente no dudó en culpar a sus jugadores por el resultado y defendió a su entrenador: “Giampaolo (técnico de la Sampdoria) ha preparado bien el partido pero no ha realizado los cambios adecuados. Le quiero porque es un maestro del fútbol y un hombre de bien, una gran persona y un gran trabajador: está 12 horas con estos que cuando ven un balón no la saben meter dentro”.

El entrenador está convencido de que va a meter a la Sampdoria en los puestos de Europa League. En estos momentos se encuentran a tres puntos del Milan, sexto clasificado. Pero cuando preguntaron al máximo mandatario por la prima que otorgaría a su técnico si lo consigue, su respuesta tampoco dejó indiferente a nadie: “El regalo ya se lo he hecho: tiene un presidente como yo”.