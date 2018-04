La Juventus tantea a Ancelotti

La estrepitosa derrota de la Juventus frente al Real Madrid está pasando factura en Turín. A falta del partido de vuelta para cerrar la eliminatoria, la exhibición de los blancos ha hecho mucho daño en el club italiano, donde se avecina una auténtica revolución para el próximo curso. No se salva nadie en la Vecchia Signora: ni el cuerpo técnico, ni los jugadores…

El principal señalado tras la derrota en Champions es Allegri. El técnico podría tener sus días contados en Turín. Hace menos de un año los italianos vieron como el equipo de Zidane les arrebataba la Orejona en Cardiff y diez meses después han vuelto a caer ante los blancos. Además, el nombre del técnico italiano no sólo sale a la palestra por la mala actuación de la Juve en Europa, sino por el pésimo inicio de curso del equipo en la Serie A.

Según informa Corriere dello sport, el club italiano busca entrenador para el próximo curso y el principal candidato es un viejo conocido en Chamartín, Carlo Ancelotti. El Madrid ganó la ansiada Décima con el italiano como entrenador y eso, es el principal argumento por el que requieren sus servicios en Italia. Ven en Ancelotti el técnico ideal para marcar un antes y un después en el equipo.

El ex madridista se encuentra inactivo tras su destitución en el Bayern. Los números con el conjunto alemán no eran los esperados y la directiva decidió prescindir de él. Aun así, su calidad como técnico no deja indiferente a nadie, y varios de los grandes de Europa reclaman sus directrices.

Ancelotti ya habría rechazado la opción de dirigir al PSG la próxima temporada. Las últimas informaciones le colaban en en la Premier League, pero quién sabe si el entrenador podría acabar volviendo a Italia.