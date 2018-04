¿Cuál es el secreto de Jürgen Kloop? Esa es la pregunta que se están haciendo los 19 equipos restantes de la Premier y la mayoría de clubes de Europa. El Liverpool arrasó en Anfiel al todopoderoso City de Pep Guardiola (3-0). El equipo de Mánchester era uno de los favoritos para ganar la Champions este curso y los reds, con Klopp a la cabeza, les dieron una auténtica lección de humildad. Otra más.

Con todas las apuestas en su contra, el ex técnico del Dortmund volvió a demostrar al mundo que no se le da nada mal eso de ganar a Guardiola… El alemán tiene tomada la medida al ex azulgrana y de qué manera. Con la victoria del Liverpool en Europa, Klopp se convierte en el entrenador que más veces a ganado a Pep, con siete victorias en todas las competiciones. Además, dos de ellas con su actual equipo.

La batalla entre Klopp y Guardiola comenzó años atrás, en la Bundesliga. Desde entonces, se han enfrentado en trece ocasiones y en siete ha salido victorioso el actual técnico de los red. El primer triunfo de Jürgen cayó en la Supercopa. El Dortmund venció en los dos duelos de la eliminatoria, conquistando el Allianz por 0-3. En Alemania, también consiguió vencer al ex del Barcelona en Bundesliga (14/15) e incluso le arrebató la final de la Copa un año antes.

Ahora, durante su andadura en la Premier, Klopp ha salido victorioso en tres ocasiones y dos de ellas han sido en esta temporada. Primero, en la Premier y luego, este miércoles en Champions. Mientras, Pep sólo ha conseguido superar al alemán en cinco ocasiones: cuatro en la Bundesliga y una en Inglaterra.

Lo cierto es que el partido en Anfield volvió a reafirmar la racha ganadora del ex del Borussia frente a Guardiola y, para más inri, con un equipo como diría el propio técnico “cualitativamente inferior”. Klopp tiene el antídoto perfecto para ganar Pep y, si todo sale bien para los reds, el próximo martes podrían terminar con la andadura de Guardiola en la Champions.