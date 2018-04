El jeque del Málaga amenaza al alcalde: “Que repita lo que ha dicho y veremos lo que sucede”

El Málaga tiene pie y medio en Segunda División. Y lo peor no es eso, es que el club está descabezado y deambulo sin rumbo alguno. El jeque Abdullah Al-Thani, propietario y presidente de la entidad, lleva casi un año sin aparecer por la Costa del Sol, mientras que sus hijos van y vienen a Catar y hacen de consejeros, pero apenas intervienen en el día a día y sus funciones se limitan a firmar documentos y poco más.

Ante la dramática situación que está atravesando el Málaga tanto en lo deportivo como en lo institucional, el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, mandó un mensaje muy claro días atrás al jeque pidiéndole responsabilidad: “Cuando se es responsable de un club hay que intentar que el club mantenga su rumbo en alza y, si no se está en condiciones de poder hacerlo, procurar que haya otros propietarios que lo puedan hacer”. Unas palabras que no han gustado nada a Al-Thani, que este jueves ha respondido al edil en una entrevista para La Opinión de Málaga.

Lejos de achantarse, el jeque carga contra el alcalde e incluso llega a amenazar a De la Torre: “Sobre sus palabras hacia mi persona quiero dejarle claro que hablar de la familia Al-Thani es hablar de la familia que gobierna Catar. Esta línea roja no debe cruzarla. Si quiere tensar las relaciones entre el Gobierno de Catar y el de España, que repita lo que ha dicho y ya veremos lo que sucede. Sabe perfectamente que soy el jeque Abdullah bin Nasser Al-Thani y no el señor jeque”.

Carga contra las instituciones

El propietario también carga contra Elías Bendodo, presidente de la Diputación, que a su vez le pidió que diera la cara y explicara el proyecto de futuro del club: “Existe un bloqueo político en mi país que no impide que, a través de mi familia, mantengamos proyectos a largo plazo para el club. El presidente de la Diputación sabe, en cuanto a los resultados deportivos del equipo durante esta temporada, que fueron impredecibles. En mi última reunión con él… ¿Saben que entonces nos prometió apoyar económicamente al Málaga? ¿Así es cómo Bendodo apoya al club? ¿Dónde está su verdadero apoyo o son sólo mensajes populistas?”.

Una entrevista que más bien es una bomba de humo del jeque Al-Thani, que quiere desviar la atención de su nefasta gestión del club, que ha desembocado en el descalabro deportivo del Málaga, que tiene pie y medio en Segunda División. El problema no es simplemente el descenso, sino que la entidad sigue siendo dirigida a impulsos por un presidente que está en Catar, que no sabe gestionar una entidad deportiva de la dimensión del Málaga, que no olvidemos que, por ejemplo, percibe casi 60 millones de euros en concepto de derechos de televisión. En Málaga muchos se preguntan dónde estará todo ese dinero…