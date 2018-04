Sevilla – Bayern de Múnich: Sigue el partido de la Champions League, en directo

19:45. Sólo queda una hora para que eche a rodar el balón en el Ramón Sánchez-Pizjuan. El Sevilla buscará la hazaña ante el todopoderoso Bayern de Múnich. La ciudad se viste de gala para ver al conjunto sevillista en cuartos de final por segunda vez en su historia. Los de Montella, ya están en el estadio.

El equipo ya está en el Sánchez-Pizjuán. Se siente la magia de la @Ligadecampeones, se avecina el calor de nuestra hinchada… Sólo por ti, #SevillaFC, siempre por ti ♥ #vamosmisevilla #UCL #SFCFCB pic.twitter.com/6sX7qCaS8G — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 3, 2018

19:40. Novedades en el once del Sevilla FC, que partirá con David Soria; Jesús Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Pizarro; Sarabia, Franco Vázquez, Correa; y Ben Yedder. Montella opta por el héroe de Old Trafford y deja, sorprendentemente, a Sergio Rico en el banquillo.

19:35. Recién salido del horno. Ya se conoce el once del Bayern de Múnich. Jupp Heynckes opta por Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat; Javi Martínez, Thiago, Müller; Vidal, Ribery y Lewandowski.

19:30. ¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Sevilla – Bayern de Múnich correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Sánchez-Pizjuán vivirá una noche histórica, de las más mágicas en la reciente historia del sevillismo. Y no es para menos. Por primera vez en los últimos 60 años están presentes entre los ocho mejores de Europa. La última vez fueron eliminados por el Real Madrid de Di Stéfano y compañia. En esta ocasión reciben a otro de los equipos más laureados del continente, un Bayern que viene de arroyar ante el Besiktas.

Pese a que los de Heynkes vienen de endosarle una soberana paliza al Borussia Dortmund el pasado fin de semana, no deberán confiarse. Son favoritos, pero los hispalenses han demostrado con su clasificación ante el Machester United que pueden permitirse eliminar y soñar contra cualquiera de los grandes de Europa.

Para el choque se prevé que Montella introduzca cambios en el once, algo nada habitual en el tecnico italiano en los cuatro meses que lleve al frente del conjunto andaluz. Respecto al empate ante el Barça recuperará a Pablo Sarabia. También está previsto que Pizarro salga de inicio para suplir la sensible baja de Banega. Ben Yedder -héroe en Old Trafford- también será de la partida.

El Bayern hará pocas variaciones respecto a lo que nos tiene habituado. Además de la baja de Neuer, no podrán contar tampoco con Coman. Pese a ello, plantarán sobre el césped un auténtico equipazo, en el que los Lewandowski, Müller o Vidal serán un verdadero dolor de cabeza para el Sevilla. También estará un James Rodríguez que está de dulce y que ya demostró en su etapa como madridista ser una pesadilla para los sevillistas.