Posibles alineaciones Jornada 31 de LaLiga Santander en Comunio, Biwenger, Futmondo y Fantasy Marca

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 31 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Posibles alineaciones del Deportivo de la Coruña vs Málaga

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Juanfran, Albentosa, Sidnei, Navarro, Muntari, Guilherme, Mosquera, Emre (Andone), Adrián y Lucas.

Acabó contento Clarence Seedorf con su equipo ante el Atlético de Madrid y podría repetir el once este viernes en el trascendental encuentro que le mide al Málaga por salir de la zona de descenso. El único cambio que se puede esperar es el de Navarro pro el sancionado Luisinho y el de Florin Andone, por Emre Çolak.

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Miquel, Torres, Success, Iturra, Lacen, Chory Castro, Rolan y En-Nesyri.

Tras el primer triunfo en el banquillo de José González, se antoja complicado que decida mover el once. Además, son pocas las opciones de peso que podrían alterarlo.

Posibles alineaciones del Alavés vs Getafe

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Martín, Laguardia, Rodrigo Ely, Duarte, Ibai Gómez, Pina, Manu García (Torres), Pedraza (Burgui), Sobrino (Guidetti) y Munir

Abelardo tiene algunas dudas de cara al choque ante el Getafe. El primero, esa terna entre Manu García y Torres, donde el primero cuenta con más opciones. Pedraza o Burgui para el extremo zurdo y se espera que Ibai Gómez llegue apto. Mantener a Sobrino o Guidetti, problema del técnico de los vitorianos.

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita, Damián, Djené (Bruno), Cabrera (Bruno), Antunes, Shibasaki, Fajr, Bergara (Flamini), Amarh, Ángel y Jorge Molina.

Se pueden dar algunos cambios en el esquema de Bordalás para visitar al Alavés. El primero, la vuelta al once de Djené, que podría dejar fuera a Bruno, aunque no se le descarta incluso por Cabrera. Las molestias de Bergara, de remitir, ocuparía el puesto de Flamini junto a Fajr. Con Portillo sancionado, estará Shibasaki en el costado derecho.

Posibles alineaciones del Celta de Vigo vs Sevilla

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Sergi Gómez, Cabral, Jonny, Radoja (Tucu Hernández), Lobotka, Wass, Iago Aspas, Boyé (Pione Sisto) y Brais.

Con la baja de Maxi Gómez en la punta de ataque celtiña, Unzué duda con sus opciones para paliar su ausencia. Se espera que Brais sea titular y que Boyé o Pione Sisto completen el once, manteniendo a Wass, Lobotka y la duda de Radoja o Tucu Hernández.

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Navas (Layún), Kjaer (Mercado), Lenglet, Escudero, N’Zonzi, Sarabia, Banega, Mudo Vázquez, Correa (Nolito) y Muriel.

El Sevilla tiene esta cita entre los dos encuentros europeos, por lo que podría hacer rotaciones. Montella no está siendo muy participe de grandes cambios pero pueden alternar Navas y Layún en el lateral y Kjaer y Mercado en el centro de la zaga. Más allá de eso, Nolito podría colarse en el once por Correa.

Posibles alineaciones del Betis vs Éibar

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Barragán, Mandi, Bartra, Amat (Joaquín), Junior, Fabián, Javi García, Guardado, Boudebouz (Joaquín) y Loren.

Repetir once es algo con lo que cavila Quique Setién estos días. El cambio de esquema y la racha del equipo le empujan a ello. Joaquín es el que tiene más opciones de alterarlo, ya sea por la baja de Amat y volver al once antes habitual o por Boudebouz.

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Rubén Peña (Capa), Arbilla, Ramis, José Ángel, Dani García, Jordan, Pedro León, Orellana, Inui (Escalante o Alejo) y Kike García.

Sin Diop y con la lesión de Charles, las opciones de Mendilibar se reducen. Repetirá Rubén Peña en el lateral derecho. Vuelve Dani García a la medular junto a Jordan. La incógnita está con ese tercer puesto en el medio junto a Pedro León y Orellana. La opción de Inui o Alejo dejaría a Orellana en el medio, con Escalante se desplazaría a la banda.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Leganés

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti (Vermaelen), Jordi Alba, Coutinho, Busquets (Denis Suárez), Rakitic, Iniesta (Dembélé o André Gomes), Messi y Luis Suárez.

Reciben al Leganés entre partido europeo y partido europeo. Semedo partirá por la derecha y Vermaelen podría quitarle el sitio a Umtiti. Entre Busquets y Denis habrá un sitio, al igual que otro para Iniesta, Dembélé y Andrés Gomes. Messi y Suárez no se perderán la cita.

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pichu Cuéllar, Zaldúa, Bustinza, Siovas, Raúl García, Omar (El Zhar), Rubén Pérez, Eraso, Gabriel, Amrabat y Beauvue (Muñoz).

En el Leganés, Garitano cabila si repetir el esquema que no sirvió para puntuar ante el Valencia. En él se volvería a quedar fuera Beauvue y entraría el central Muñoz. Si no, sería el puntual el delantero francés. Omar o El Zhar para darle creatividad al equipo.

Posibles alineaciones del Levante vs Las Palmas

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oier, Pedro López, Rober, Cabaco (Postigo), Coke, Ivi, Lerma, Campaña, Morales, Roger y Sidiku.

En el Levante se siguen acumulando los problemas por las lesiones pero comienzan a caer los puntos. Las molestias de Cabaco podrían darle sitio a Postigo en el centro de la zaga. La medular será de Lerma y Campaña. La lesión de Jason dará hueco a Ivi y la de Boateng dejará vía libre para Sadiku.

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Chichizola, Aguirregaray, Gálvez, David García, Dani Castellano (Macedo), Etebo (Aquilani), Vicente Gómez, Momo, Halilovic, Calleri y Jairo (Aquilani).

La sanción de Ximo Navarro pondrá a David García en el centro de la defensa. Dani Castellano podría volver en el lateral zurdo o repetir Macedo y Aguirregaray como carriles. Jairo gana peso y podría salir de inicio por Aquilani, al que no se descarta incluso por Etebo.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Atlético de Madrid

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Bale (Asensio), Casemiro, Modric, Kroos, Cristiano Ronaldo y Benzema (Asensio).

Pese a los partidos decisivos ante la Juventus, Zidane se guardará bien poco ante el Atlético de Madrid. Once casi de gala ya que Asensio podría ser titular por Benzema o Bale. El resto, el equipo titular blanco.

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Vrsaljko (Juanfran), Godín, Savic, Lucas, Correa (Thomas), Gabi, Saúl, Koke, Diego Costa y Griezmann.

Para el Cholo Simeone tampoco hay muchas dudas, saldrá con todo pese a los encuentros europeos. Las molestias de Vrsaljko podrían dar la titularidad en el derbi a Juanfran, también tocado. La duda real del argentino es la de Correa o Thomas, movimiento que reflejaría las intenciones en el Santiago Bernabéu.

Posibles alineaciones del Real Sociedad vs Girona

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Moyá, Odriozola (Elustondo), Navas, Elustondo (Llorente), De la Bella, Zubeldia, Zurutuza, Canales, Januzaj (Juanmi), Willian José y Oyarzabal.

Con la sanción a Illarramendi y las molestias de Odriozola, Alguacil hará cambios en su once. Elustondo podría salir de nuevo de partida en el lateral diestro y mantener a Llorente en el centro de la zaga. Canales aparecerá en la medular y Juanmi o Januzaj se rifan el extremo que queda vacante.

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, Maffeo, Juanpe, Ramalho, Bernardo, Mojica, Portu, Pere Pons, Granell, Borja García y Stuani.

Pablo Machín seguirá con el mismo once para visitar Anoeta. Mojica, que cumplía sanción, volverá al once por Aday. Maffeo se mantendrá en el carril diestro. El resto, lo ya habitual en las filas catalanas.

Posibles alineaciones del Valencia vs Espanyol

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya, Garay (Murillo), Gabriel (Murillo), Gayà, Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Zaza y Rodrigo.

Marcelino también tiene pocas dudas con su once ahora que tiene a prácticamente todos sanos y sin competiciones externas. Montoya volverá al lateral diestro por Vezo. Murillo podría colarse en el once por alguno de la pareja de centrales. El resto, lo mismo que en Leganés.

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pau López, Marc Navarro, David López, Óscar Duarte, Aarón, Darder, Carlos Sánchez, Granero, Piatti, Baptistao (Sergio García) y Gerard.

Con la ausencia de Víctor Sánchez por sanción, Marc Navarro volverá al lateral diestro y se mantendrá a Granero y Carlos Sánchez en el centro del campo. Piatti partirá de inicio por Jurado y Baptistao cuenta con más opciones de nuevo que Sergio García para estar en el once.

Posibles alineaciones del Villarreal vs Athletic de Bilbao

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Asenjo, Mario, Bonera, Álvaro, Jaume Costa, Fornals, Trigueros, Rodri, Soriano, Sansone (Enes Ünal) y Bacca.

Tras el tropiezo en Málaga, Calleja retomará el esquema con Trigueros en el centro del campo. Se caería Castillejo para dar entrada a este, manteniéndose Fornals y Soriano. Sansone o Enes Ünal acompañarán a Bacca en la punta de ataque.

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kepa, De Marcos, Unai Nuñéz, Íñigo Martínez, Balenziaga (Saborit), San José, Beñat (Iturraspe), Williams, Raúl García, Susaeta y Aduriz (Córdoba).

En el Athletic no parece que se vaya a repetir un once sin Aduriz, que dejaría a Córdoba en el banco. Beñat podría volver al once por Iturraspe y Saborit hacer lo mismo por Balenziaga. Ningún cambio más por parte de Ziganda.

