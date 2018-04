Mbappé: “¿Los rumores sobre Neymar? Humo”

El futuro de Neymar continúa dando mucho que hablar. Las últimas informaciones sobre el brasileño aseguraban que las negociaciones con el Real Madrid iban viento en popa… pero uno de sus compañeros se ha encargado de negar dichas noticias. “¿Los rumores sobre la salida de Neymar? Son humo”, confesó Mbappé al medio local Telefoot.

El delantero del PSG se mostró muy seguro en la respuesta y reveló que mantiene una magnífica relación con el ex azulgrana: “Me envía mensajes, me da noticias. Le deseé un buen Mundial pero no ganarlo”.

Los cimientos del Parque de los Príncipes se tambalean. Los rumores sobre Ney acaban de empezar… y Cavani ya advirtió de su salida si el brasileño continuaba en las filas del conjunto parisino. Mbappé es el único jugador del tridente que parece estar seguro de querer continuar en París.

Por otro lado, el ex del Mónaco volvió a sacar la cara por Emery. Confesó no estar seguro de que el técnico vaya a abandonar el banquillo del PSG al final de temporada. “No estoy seguro de que Emery se vaya a ir, incluso si finaliza su contrato. No sé si él habla con el club. Ya veremos quién lo reemplaza si se va, pero él no se va, de momento”, concluyó Mbappé.