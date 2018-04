El Liverpool va en serio a por Casillas

Iker Casillas sigue sonando con fuerza para el Liverpool. El portero español del Oporto acaba contrato a finales de esta temporada y su futuro sigue siendo una incógnita, pero parece que a sus 36 años podría afrontar un nuevo reto en su carrera: desembarcar en la Premier League.

El Liverpool de Jurgen Kloop sigue con muchas dudas con sus porteros, Karius y Mignolet. Ninguno de los dos ha conseguido ganarse la confianza del técnico alemán y es por eso que están buscando un portero de garantías para el próximo año y que meta más presión por ocupar el puesto.

En Anfield están interesados en el portero brasileño de la Roma, Alisson Becker, pero saben que tiene un duro contrincante en el mercado: el Real Madrid, club por el que el guardameta ya se ha dejado querer públicamente. Además, James Pallotta, presidente de la entidad italiana, no está dispuesto a dejarlo salir y le ha puesto un precio muy alto – no menos de 60 millones-, cifra que los ingleses no están dispuestos a pagar.

Ahí es donde toma fuerza el nombre de Iker Casillas. Su contrato finaliza el próximo año y en Oporto no terminan de decidir si quieren que continúe o no. El de Móstoles tiene ofertas de China y Estados Unidos e incluso se ha hablado de su posible fichaje por el Betis, pero de poder jugar algún año más en un club de alto nivel como el Liverpool, no tendría dudas.

Los aplausos de la grada al madrileño durante el enfrentamiento de Champions entre el club inglés y el Oporto, así como el abrazo posterior del técnico alemán y Casillas hicieron que se desataran todo tipo de rumores que situaban al mostoleño en Anfield el próximo año. El español ofrece experiencia y calidad y la posibilidad de rendir al máximo nivel al menos una temporada más, con posibilidad de renovar otra campaña. De producirse, Iker se sacaría la espinita de la Premier.