Frimpong relata los insultos racistas de Nasri: “Podría comprarte ahora mismo si quiero”

El Arsenal ha vivido mejores y peores momentos durante los años de dirección de Arsene Wenger en Londres, y cuando los golpes han sido más duros, el clima interno del vestuario ha encontrado problemas que ahora salen a la luz. Emmanuel Frimpong, jugador ghanés que permaneció en la primera plantilla gunner contó los ataques que sufrió en su etapa en el conjunto inglés y que venían, en su gran mayoría proferidos por su compañero Samir Nasri.

“Siempre me atacaba. Cuando fallaba un pase en el entrenamiento iba a por mí. Incluso me decía más de una vez: ‘Podría comprarte, si quiero. Para ser honesto, podría hacerlo en ese momento, pero no quiero’, me decía”, desveló Frimpong en una entrevista concedida a The Telegraph.

El centrocampista ghanés, que en estos momentos juega en Chipre, narró uno de los episodios más llamativos, en el que Nasri no profirió comentarios racistas como en otras ocasiones, pero sí se cebó con el joven tras una derrota frente al Liverpool. “Cuando terminó el partido, estábamos en el vestuario esperando que Wenger viniera realmente enfadado. Pero llegó muy tranquilo. Sin embargo, por alguna razón Nasri entró y me empezó a gritar: ‘Perdimos el partido por tu culpa’. Yo era un chico muy joven, realmente no sabía lo que estaba haciendo, y me quedé devastado. Sentí que había decepcionado a todos, me culpé…”.

Al salir Nasri rumbo al Manchester City, ambos tuvieron la oportunidad de medirse cara a cara e incluso tuvieron un encontronazo que a punto estuvieron de llegar a las manos, y que relató Frimpong. “La gente nunca supo por qué ocurrió, no me gusta nada este chico. Y la razón de por qué no me gusta es porque es un idiota. Claro y simple. Nunca podré tener respeto por él”.