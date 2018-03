Ibrahimovic: “Me siento como Benjamin Button, nací viejo y moriré joven”

El nuevo jugador de Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, ha asegurado, durante su presentación oficial con el equipo estadounidense, que se siente como “Benjamin Button”, ya que nació “viejo” y morirá “joven”, y que ha venido a la MLS “a ganar” diciéndose a sí mismo que “el león está hambriento”.

“Me siento joven, me siento como Benjamin Button, nací viejo y moriré joven. He venido a ganar. El león está hambriento”, declaró el exfutbolista del Manchetser United en su presentación con su nuevo equipo.

A sus 36 años y después de pasar en Europa por Malmö, Ajax, Juventus, Inter de Milan, FC Barcelona, AC Milan, PSG y Manchester United, el sueco no quiere que los aficionados estadounidenses se preocupen por su edad. “No os preocupéis por mi edad. Cuando llegué a Inglaterra decían que era viejo, que venía en silla de ruedas y después de tres meses conquisté Inglaterra”, añadió.

Este sábado, ‘Ibra’ hará su debut en la MLS en un derbi ante el Los Angeles FC, y aseguró que “es un gran partido” y que está “preparado y emocionado”. También se refirió a una cena con David Beckham en la que el inglés le dijo que “solo disfrutase”. Por último, el sueco expresó su esperanza de ser “un buen ejemplo” para el equipo y la afición. “Espero ser un buen ejemplo para ellos. Si no me conocen, estoy seguro de que me conocerán”, finalizó.