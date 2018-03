Ibra debuta a lo grande en Los Ángeles: golazo desde 35 metros, doblete y remontada de cine

Zlatan Ibrahimovic no se ha ido a la MLS a jubilarse. El sueco lo ha dejado claro desde el primer momento, haciendo un doblete y dando la victoria a los suyos. No llevaba ni siete minutos sobre el terreno de juego cuando marcó el tercer tanto de Los Ángeles Galaxy, que terminaron remontando y venciendo al otro equipo de la ciudad, por 4-3, con otro tanto made in Ibra.

Ibra ha dejado muestras, una vez más, de su enorme calidad. Ha llegado a lo grande a la liga estadounidense. El primer derbi de la historia de Los Ángeles marchaba 1-3 para el LAFC, pero el nórdico entró para cambiar el signo del partido. Aprovechó un balón que le cayó a más de 30 metros de la portería y no lo dudó. Ibra se sacó un potente disparo que batió al portero rival, que estaba algo adelantado. Minutos antes de que el colegiado pitara el final, cuando todo parecía condenado al empate, aprovechó un centro desde la izquierda y se sacó de la chistera un cabezazo que sirvió para darle los tres puntos a los Galaxy.

El ex jugador del Manchester United llegó a Estados Unidos hace apenas unas semanas y en su primer partido ha dejado claro que aún le queda mucho fútbol en sus piernas. Pese ha haberse bajado considerablemente el sueldo, no quiere dar muestras de un pobre rendimiento y para ello el delantero ha debutado haciendo lo que mejor sabe: golazos. En su primera aparición lo ha dejado bien claro con dos.

La MLS buscaba con su llegada seguir creciendo y la carta de presentación del sueco no ha podido ser mejor. Sigue demostrando que no ha perdido su olfato y que sus mejores cualidades las tiene intactas. Su potencia en la pierna derecha y su altura para ganar balones por arriba son dos de las mejores características del jugador y se ha encargado de enseñarlo en su primera aparición en la liga.

Con su entrada en el terreno de juego, en el minuto 71, el equipo buscaba una remontada que parecía imposible minutos antes, cuando Los Ángeles FC hizo el 0-3. Ibra entró y con su espectacular disparo puso el empate. Un gol que recuerda al marcado con Suecia en 2012, contra Inglaterra, en el que aprovechó la salida del portero para mandar de chilena, también desde su casa, el balón al fondo de la portería. Después cerraría la remontada.