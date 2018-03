Guardiola: “Es una gran injusticia que nos comparen con la ‘kale borroka’ o con ETA”

Pep Guardiola vuelve a estar en el centro de la polémica con sus declaraciones relacionadas con la situación política que atraviesa Cataluña. El entrenador del Manchester City, independentista más que reconocido, volvió a ser preguntado en sala de prensa tras la detención de Carles Puigdemont.

“Estoy como toda la gente que no quiere el mal para los demás ni para sus familias. Todo lo que hemos hecho seis millones de personas saliendo a la calle en estos años lo hemos hecho de manera pacífica. Cuando dicen que somos generadores de violencia se equivocan. Puedes estar de acuerdo o no, ya sabemos que las ideas son de cada uno, también los jueces pueden hacer su trabajo“, aseguró Guardiola.

Y añadió: “Creo que es una gran injusticia que nos comparen con Kale Borroka o con ETA. Esto es muy sencillo: es ver lo que pasó el 1 de octubre. Las fotografías y los vídeos no engañan. Y hay muchos. Hace años se podía, pero ahora no. Toda la gente de allí lo ha hecho mediante el pacifismo y expresándose mediante el voto de las urnas. Por eso es muy injusto: puedes no estar de acuerdo conmigo, pero hay fotos e imágenes”.

Por otro lado, Guardiola también quiso ser prudente pese a la ventaja que tiene su equipo en la Premier League: “La Premier aún no está ganada, pero por supuesto que estamos en una buena posición. Una situación idílica. Hemos estado tres semanas sin jugar partidos, no sé cómo vamos a reaccionar. Estas semanas hemos tenido tiempo para preparar el partido contra el Liverpool en Champions también. Pero hemos preparado lo del Everton como el partido más importante que tenemos”.