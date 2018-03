Polémica con los cromos del Mundial

¿Quién es quién? Los míticos cromos de Panini están de vuelta para el Mundial y han llegado cargados de polémica. Como si del tradicional juego de mesa se tratara, los aficionados al fútbol tendrán que descifrar, en más de una ocasión, de qué jugador se trata. Las imágenes empleadas no se asemejan ni por asomo a la realidad.

El caso más mediático es el de Phil Jones. El jugador del United se ha convertido en la comidilla de Twitter. No existe ningún parecido entre la imagen y el fútbolista de Inglaterra. El reconocido rosto agresivo del defensa ha pasado a ser angelical, casi hecho con el lienzo de un pintor.

Did Phil Jones have plastic surgery without me knowing? pic.twitter.com/ksrVV1dqXt — PEA (@MrAubameyang) 26 de marzo de 2018



Los aficionados de los Reds Devils no tardaron en bromear sobre su nuevo ‘look’ en las redes. Algunos confirman que “lleva maquillaje”, otros hablan de “cirugía estética”, “Phil Jones ha pagado a un impostor” asegura otro hincha tirando de humor.

Is it just me or does Phil Jones look as if he’s wearing make-up on his Panini World Cup sticker? pic.twitter.com/oqe37Df8zj — Ian Bolland (@imboll) 24 de marzo de 2018



El parecido ha inundado de comentarios la red social, a cada dual más gracioso. Hay fans que hasta se han atrevido a mejorar el cromo.