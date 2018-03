Klopp se deja querer por el Bayern

El Bayern de Múnich ya tiene lista de candidatos para ocupar el banquillo del Alianz el próximo curso, y entre los seleccionados está un viejo conocido de la Bundesliga, Jürgen Klopp. El actual técnico del Liverpool es el sustituto preferido para ocupar el puesto de Jupp Heynckes.

El entrenador de los Reds vive su mejor momento desde que aterrizó en Anfield en 2015. El alemán ha dado un giro radical al equipo logrando este mismo curso alcanzar los cuartos de final de la Champions League. Todo parece indicar que seguirá la próxima temporada en Liverpool, sin embargo, existe una tentación a la que pocos técnicos se pueden resistir: el Bayern de Múnich.

Su agente Marc Kosicke, no ha tardado en hablar sobre el asunto: “Tiene un contrato hasta 2022. Creo que su camino en Liverpool no ha terminado todavía. Pero tienes que pensar en muchos factores. Cuando te mudas a Inglaterra, no puedes subestimar la falta de parón invernal. Esto reduce tu vida personal”.

Sobe el Bayern indicó: “Tengo que decir que el equipo siempre ha sido una opción porque Jürgen conoce muy bien a Uli Hoeness. Pero nunca se dio el momento correcto y nada definitivo salió. Entonces Franz Beckenbauer era el presidente y los dos trabajaban juntos como expertos de TV durante el Mundial de 2006. Se llevan bien y están todavía en contacto, pero Jurgen puede acabar su carrera de entrenador sin haber entrenado al Bayern”.

“Entrenar a uno de los grandes equipos en Europa no es algo que no sea atractivo, pero todo tiene que encajar. Si, el Bayern está buscando un entrenador en verano, pero Jürgen tiene un contrato largo. Por el momento, Klopp no está pensando en entrenar a otro club que no sean los Reds”, añadió el agente.

Además, Marc, finalizó la entrevista hablando sobre la grandeza de Klopp y del conjunto de Baviera. “Ningún entrenador en el mundo es mayor que un club. Generalmente, el club siempre es mayor. Jürgen no es demasiado grande para el Bayern y el Bayern no es demasiado grande para él. Definitivamente podría hacer un buen trabajo ahí. Bayern y Klopp encajarían, pero no es un problema ahora mismo”, concluyó Kosicke.