Morata se aleja de Rusia

Si hay un perjudicado de la espectacular goleada de España ante Argentina este martes, ése es sin duda Álvaro Morata. Era la última convocatoria de Lopetegui antes de que el seleccionador dé la lista definitiva para el Mundial de Rusia, y el delantero del Chelsea no ha acudido a esta concentración ni ha disputado los amistosos frente a Alemania y Argentina. Lopetegui insiste en que el madrileño tiene opciones de ir a Rusia, pero la realidad es que a Morata se le ha complicado muchísimo su participación en el Mundial.

Su situación en el Chelsea le condena. Morata ha pasado de ser titular indiscutible al banquillo en las últimas semanas. Conte ha preferido incluso a Giroud en algunos partidos, y el canterano del Real Madrid lo está pasando mal porque ve que tras su controvertida lesión de espalda no es capaz de coger el ritmo necesario para volver a ser el mejor Morata. Así, su suplencia reiterada en el conjunto inglés hizo que Julen Lopetegui no le citara para estos amistosos. No es sólo que España no haya echado de menos a Morata, sino que Rodrigo, Diego Costa e Iago Aspas han demostrado que merecen ir al Mundial.

Morata ha pasado de ser el delantero centro titular de la Selección en la fase de clasificación para Rusia a ser el ‘nueve’ con más papeletas para ser sacrificado de la convocatoria definitiva de Lopetegui para la cita mundialista. El fútbol es así de cambiante y el madrileño lo está comprobando en primera persona.

Ante Alemania, Rodrigo marcó y demostró estar a un gran nivel. Es un delantero más asociativo, rápido y también está demostrando tener mucho gol. Luego llegó Argentina, un partido en el que Diego Costa fue titular y vio puerta antes de marcharse tocado por un fuerte golpe que recibió en la acción del gol. En su lugar entró Iago Aspas, que sabía que se estaba jugando un puesto en el Mundial. Y el de Moaña cuajó una segunda parte soberbia. Marcó un tanto, regaló otros dos a Isco, fue clave en la acción del gol de Thiago…

En definitiva, que los tres delanteros que han acudido a esta llamada están a un nivel superior al que Morata está demostrando en el Chelsea. Tiene tres meses por delante el ariete madrileño, pero su participación en el Mundial de Rusia se le ha complicado bastante. Otra opción sería que Lopetegui se llevara cuatro delanteros para que Aspas haga de comodín, pero todo apunta a que serán tres los elegidos…