Kroos tira de capitán con Alemania: “No somos tan buenos como algunos creen”

La derrota de la vigente campeona del mundo ante Brasil ha hecho saltar las alarmas en Alemania. El amistoso en el Olímpico de Berlín terminó con derrota de la Mannschaft por 0-1, algo que no sentó muy bien al combinado y en especial a Toni Kroos. El medio del Real Madrid lanzó ante los medios un mensaje de advertencia para sus compañeros.

“Hemos visto que no somos tan buenos como quieren decirnos y como algunos jugadores creen. Esta noche había jugadores que hubieran tenido que demostrar cosas y no lo han hecho. Tenemos un amplio margen de mejora”, confesó el alemán.

Como todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo, y el madridista se mostró contento por la mejora del equipo en el segundo tiempo: “lo positivo fue que mejoramos en la segunda parte, pero lo negativo domina netamente”. En palabras de su compañero, Gündogan: “hubo alguna luz, pero muchas sombras, gracias a Dios que se trataba de un amistoso y no de un partido oficial”.

Asimismo, Joachim Löw, seleccionador de Alemania, explicó en rueda de prensa el motivo de la derrota. “No fue nuestro día. No entramos en el partido como queríamos. No eran fáciles los automatismos con tantos cambios en el equipo. Nuestro juego no era tan fluido como acostumbra. Nuestras pérdidas de balón dieron confianza al rival. Brasil estaba herido y salió supermotivado, con su mejor equipo”, concluyó el técnico.