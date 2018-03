El ridículo de LaLiga y Tebas con el fútbol saudí: ningún jugador ha debutado

El 21 de enero la Liga sufría un auténtico terremoto. El fútbol moderno vivía su mayor expresión al ver como siete equipos anunciaban fichajes llegados de Arabia Saudí. En concreto, tres equipos de Primera: Villarreal, Levante y Leganés, y cuatro de Segunda: Valladolid, Rayo, Numancia y Sporting. En total, seis jugadores más tres llegados para reforzar los equipos juveniles de Villarreal, Sporting y el filial del Leganés.

Ahora, más de dos meses después, los números dicen que ninguno de los fichajes que recalaron en las primeras plantillas han debutado. Ninguno de ellos ha tenido la oportunidad de sumar algún minuto en competición.

Estas llegadas provocaron enfados como el que vivió Asier Garitano.”No lo conozco, no le he visto. Vendrá, lo veré e intentaré sacar lo que tenga como con cualquiera. Pero no te podría decir si tiene nivel o no lo tiene. Sé que es internacional pero no sé el nivel que tiene ni que puede dar. Lo desconozco”, indicó el entrenador del Leganés.

Distinto es el caso de Abdullah Al-Hamdan, juvenil del Sporting que ha marcado dos goles en tres partidos, aunque no ha llegado a jugar en Segunda B. Con su llegada el departamento de comunicación de la escuadra asturiana vivió un momento bochornoso al confundir el nombre del jugador con el del equipo del que provenía.

Hola @RealSporting, Al Shabab es el nombre del equipo, AlShabab Riyadh!! El nombre del jugador es Abdullah Al Hamdan. Gracias. — Mohamed Boudhan (@MohamedBoudhan) 21 de enero de 2018

Por lo tanto, se puede confirmar que la única intención de estos fichajes fue estratégica. Esta operación se enmarcó en el proyecto que LaLiga, la General Sports Authority de Arabia Saudí y la Federación de Fútbol de Arabia Saudí han creado para potenciar el fútbol en el mencionado país. Además, los clubes se han ingresado una importante cantidad económica por estas operaciones.