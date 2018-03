Posibles alineaciones Jornada 30 de LaLiga Santander en Comunio, Biwenger, Futmondo y Fantasy Marca

Descubre la última hora de las posibles alineaciones de de la jornada 30 de los equipos de LaLiga Santander.

A continuación os dejamos las posibles alineaciones de todos los partidos de la jornada 30 de LaLiga Santander. Si eres jugador de Comunio, Biwenger, Futmondo o Fantasy Marca, aquí tienes la guía perfecta para confeccionar tu alineación e intentar conseguir el mayor número de puntos posibles acertando con los jugadores titulares de esta séptima jornada.

Posibles alineaciones del Girona vs Levante

Alineación del Girona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Bono, (Iraizoz) Maffeo, Juanpe, Ramalho, Bernardo, Aday, Pere Pons, Granell, Portu, Borja García y Stuani.

Todo sigue igual tras una semana de parón en la cabeza de Pablo Machín. No hará grandes modificaciones más allá de la sanción a Mojica, que dará el carril zurdo a Aday. Bono, con molestias, podría delegar en Iraizoz. El resto, sin sorpresas. Saldrá el once titular por el que viene apostando el técnico de los gerundenses desde el principio.

Alineación del Levante en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oier, Coke, Rober, Cabaco, Pedro López, Ivi, Lerma, Campaña, Morales, Roger y Pazzini.

La apuesta de Paco López de aquí a final de temporada se va a parecer mucho a la que venció ante el Éibar. La dupla Roger-Pazzini en punta se consolida y los costados con Morales e Ivi. El centro del campo, para Lerma y Campaña. Los numerosos tocados no ayudan tampoco para que se dé un cambio.

Posibles alineaciones del Athletic de Bilbao vs Celta de Vigo

Alineación del Athletic de Bilbao en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Kepa, De Marcos, Unai, Íñigo, Balenziaga, Iturraspe (San José), Beñat, Williams, Raúl García, Susaeta y Aduriz.

Con la única concentración que LaLiga, el once del Cuco Ciganda se comenzará a repetir jornada tras jornada. Con Balenziaga recuperado será él el que parta por la izquierda. Dudas con Iturraspe o San José para acompañar a Beñat en el centro del campo. Arriba, los cuatro más habituales.

Alineación del Celta de Vigo en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Blanco (Sergio Álvarez), Hugo Mallo, Sergi Gómez, Roncaglia (Cabral), Jonny, Tucu Hernández, Lobotka, Radoja (Wass), Iago Aspas, Maxi Gómez y Emre Mor.

Unzué está pendiente de dos tocados que podrían alterar el once con el que cabila. Rubén Blanco y Wass siguen tocados y Sergio Álvarez y Wass podrían ocupar su sitio. Además, se mantiene la duda de Roncaglia o Cabral en la zaga. El resto, con Emre Mor recuperado y adelantado a Pione Sisto, lo de siempre.

Posibles alineaciones del Las Palmas vs Real Madrid

Alineación de Las Palmas en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Chichizola, Míchel, Ximo, Gálvez, Aguirregaray, Peñalba (Vicente), Momo, Etebo, Halilovic, Erik (Calleri) y Jairo.

Diversas dudas para Paco Jémez en la vuelta al ruedo. Peñalba sigue tocado y Vicente podría ocupar su sitio en el centro junto a Etebo, recuperado, y Momo. Halilovic y Jairo serán los costados y Erik Expósito puede ser el puntal por Calleri.

Alineación del Real Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Navas, Nacho, Sergio Ramos, Varane, Theo (Marcelo), Isco, Casemiro, Kroos (Modric), Kovacic, Cristiano Ronaldo (Bale) y Benzema (Bale).

Con el partido ante la Juventus a la vuelta de la esquina, poco importará el parón. Se espera alguna rotación en los planes de Zidane de cara al martes. Theo podría dar descanso a Marcelo y Kovacic hacer lo propio con Kroos o Modric. En punta, Bale, Benzema o Cristiano Ronaldo. Descansará uno de los tres.

Posibles alineaciones del Sevilla vs Barcelona

Alineación del Sevilla en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Sergio Rico, Layún (Navas), Mercado (Kjaer), Lenglet, Escudero, N’Zonzi, Navas (Nolito), Banega, Mudo Vázquez, Correa y Muriel (Ben Yedder).

Mucho en juego para el Sevilla en pocos días. Por ello se esperan algunos cambios en el once titular. Dudas con el lateral derecho entre Layún y Navas, que podría hacer que jugara Nolito. Mercado o Kjaer acompañarán a Lenglet en el centro de la zaga. La otra duda es en la punta de ataque: Muriel, con más opciones, o Ben Yedder.

Alineación del Barcelona en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Dembele, Rakitic, Paulinho, Coutinho, Messi y Luis Suárez.

Con la Roma a la vista pero no se esperan excesivos cambios en el once de Valverde para visitar Sevilla. Iniesta descansará y con la lesión de Busquets no hay dudas. Dembélé y Coutinho serán los costados, Rakitic y Paulinho los medios con Luis Suárez y Messi como puntales.

Posibles alineaciones del Espanyol vs Alavés

Alineación del Espanyol en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Diego López, Marc Navarro, David López, Duarte, Aarón, Darder, Carlos Sánchez, Víctor Sánchez, Piatti (Granero), Baptistao y Gerard.

Bastante claro lo de Quique Sánchez Flores con este Espanyol. La única duda que se mantendrá hasta horas antes del partido es la opción de Granero o Piatti para completar el centro del campo perico. Lo habitual completará el once.

Alineación del Alavés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pacheco, Martín, Laguardia, Rodrigo Ely, Duarte, Hernán (Ibai Gómez), Pina, Manu García (Dani Torres), Pedraza, Sobrino (Guidetti) y Munir.

El once de Abelardo también hay varias dudas. Parece que Sobrino convence y Guidetti podría quedarse en el banco por él. Manu García se plantea como titular en la medular pero Dani Torres cuenta con opciones aún. Hernán o Ibai Gómez para cubrir el extremo derecho.

Posibles alineaciones del Leganés vs Valencia

Alineación del Leganés en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Pichu Cuéllar, Zaldúa, Bustinza, Siovas, Diego Rico, El Zhar, Rubén Pérez, Eraso, Gabriel, Omar Ramos y Amrabat (Beauvue).

Pocas dudas presenta el Leganés para recibir al Valencia. El once está bastante decidido por parte de Garitano y solo mantiene la incógnita de quién será la referencia. Entre Amrabat y Beauvue estará la cuestión.

Alineación del Valencia en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Neto, Montoya (Gabriel), Gabriel (Garay), Murillo (Garay), Gayà, Carlos Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes, Zaza y Rodrigo.

En el Valencia el esquema está definido y claro pero puede haber variaciones en la zaga. Gabriel convence en el lateral y podría dejar a Montoya en el banco, dejando sitio a Garay. En caso contrario, Garay y Murillo podrían jugarse el otro puesto en la zaga junto a Gabriel.

Posibles alineaciones del Éibar vs Real Sociedad

Alineación del Éibar en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Dmitrovic, Capa, Arbilla, Ramis, José Ángel (Juncà), Pedro León, Jordán, Escalante, Inui (Alejo), Charles (Diop) y Kike García.

Sin Dani García, sancionado, Mendilibar podría optar por colocar de nuevo a Charles y dejar el medio para Jordan y Escalante, aunque no se descarta que dé entrada a Diop. José Ángel, tocado, dejaría su sitio a Juncà y Alejo o Inui se rifan un puesto en la banda.

Alineación de la Real Sociedad en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Moyá, Odriozola, Llorente (Navas), Héctor Moreno, De la Bella, Illarramendi, Zubeldia, Zurutuza, Januzaj (Canales), Willian José y Oyarzabal.

No se esperan muchos cambios en el once que pueda presentar Imanol Alguacil en su debut con el primer equipo. En la zaga puede estar Navas o Llorente junto a Moreno. Las molestias de Canales pueden dejar clara la titularidad de Januzaj. El resto, lo esperado.

Posibles alineaciones del Málaga vs Villarreal

Alineación del Málaga en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Roberto, Rosales, Luis Hernández, Miquel, Torres, Success (Samu García o Lestienne), Iturra, Lacen (Adrián), Chory Castro, En-Nesyri y Rolan

Con la recaída de Recio, Lacen o Adrián acompañarán a Iturra ante el Villarreal. Dudas también con el extremo diestro. Success, Samu García o Lestienne, alternativas de José González para esa demarcación. En-Nesyri y Rolan se mantienen en la punta de ataque, al igual que Miguel Torres en el lateral zurdo.

Alineación del Villarreal en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Asenjo, Mario, Bonera, Álvaro, Jaume Costa, Rodri, Trigueros, Fornals (Castillejo), Roberto Soriano (Sansone), Ünal y Bacca.

Para Calleja hay varias dudas en la fase de creación. Con Bonera y Álvaro asentados en la zaga, y Rodri y Trigueros en el doble pivote, Fornals y Castillejo, y Soriano y Sansone, se rifan los costados de los amarillos esta jornada.

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid vs Deportivo de la Coruña

Alineación del Atlético de Madrid en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Oblak, Vrsaljko, Godín, Giménez (Savic), Lucas, Correa, Thomas (Gabi), Saúl, Koke, Costa y Torres (Gameiro).

Dos bajas sensibles, una más que otra, para el Cholo Simeone ante el Dépor. No estarán por sanción ni Griezmann ni Vitolo. Gameiro o Torres ocuparán el puesto del francés y Correa el de Vitolo. Thomas o Gabi para la medular junto a Saúl. Giménez, tocado, podría dejar su sitio a Savic.

Alineación del Deportivo de la Coruña en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Rubén, Juanfran, Albentosa, Sidnei (Schär), Luisinho, Muntari (Borges), Guilherme, Emre Çolak, Adrián, Andone (Mosquera) y Lucas.

Varios tocados en las filas gallegas para visitar el Metropolitano. En la zaga, Sidnei está con molestias y Schär podría ocupar su sitio. Muntari está igual y Borges podría aparecer ahí. Andone y Lucas están tocados y Mosquera podría entrar por alguno de ellos.

Posibles alineaciones del Getafe vs Betis

Alineación del Getafe en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Guaita, Damián, Djené, Cabrera (Bruno), Antunes, Sergio Mora (Bergara), Fajr, Portillo, Ángel, Amath y Molina.

En las filas getafenses se complica el centro del campo con la operación de Arambarri, que se perderá lo que resta de temporada. Fajr estará acompañado de Bergara si llega a tiempo para el lunes. Si no, será Sergio Mora. Dudas en la zaga también con las opciones de Cabrera o Bruno, tras el buen partido del primero en Anoeta.

Alineación del Betis en Comunio, Futmondo, Biwenger y Fantasy Marca: Adán, Barragán (Francis), Bartra, Amat (Joaquín), Mandi, Junior, Boudebouz (Joaquín), Fabián, Javi García, Guardado y Loren.

En el Betis de Quique Setién las dudas giran en torno a los tocados. Francis se prevé que no llegue y Barragán ocupe el lateral derecho. Joaquín llegará al lunes y según el esquema del técnico verdiblanco podría entrar por Amat o Boudebouz.

También te puede interesar

Lesionados y sancionados de la jornada 30