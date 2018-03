Lionel Messi es seria duda para el compromiso amistoso que enfrentará en la noche del martes a la selección española y a la argentina. El capitán albiceleste ha recaído de las molestias en los isquiotibiales y en el adductor que no le permitieron ser de la partida ante Italia en Mánchester y le llevaron a no ejercitarse en la Ciudad Real Madrid el pasado sábado con el resto de sus compañeros. Al parecer, estas dolencias volvieron tras el entrenamiento del lunes. Incluso, según diferentes medios argentinos, el barcelonista está ya descartado para el encuentro ante los de Lopetegui.

A pesar de que en la jornada previa al partido tanto el jugador como Jorge Sampaoli manifestaron las intenciones de que jugase unos minutos frente al combinado español, nadie está por la labor de tomar riesgos con un jugador capital tanto para el Barcelona como para su selección cuando lo más importante de la temporada está por disputarse. Por delante, el astro tiene que terminar de finiquitar la Liga para los azulgranas, la final de Copa, la pelea por la Champions y el Mundial de Rusia.

En ningún momento Messi ha evitado la posibilidad de participar en dicho encuentro. “Mi idea es jugar contra España. Me quedé con las ganas de estar ante Italia, pero ya me entrené con normalidad, me sentí bien, así que espero jugar“, dijo el futbolista en Fox Sports. Además, hay que recordar, que el de Rosario ya advirtió que la cita de Rusia es más que probable que sea su último Mundial, por lo que las ganas de hacerlo bien para alcanzar un título que le encumbraría definitivamente al Olimpo del fútbol se multiplican.