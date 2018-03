Isco Alarcón atendió al micrófono de Mediaset sobre el césped del Wanda Metropolitano tras la goleada de España ante Argentina. El madridista estuvo especialmente inspirado haciendo un auténtico partidazo y marcando tres goles para firmar el primer hat-trick de su carrera con el combinado nacional. “Es la primera vez que lo meto. Guardaré el balón en casa”, aseguró.

“Tiene mucho mérito. A pesar del resultado no ha sido fácil. Nos han puestos las cosas difíciles, han sido muy agresivos. Estamos creando una selección muy buena, con mucho futuro. Un equipo compacto. Que no se nos olvide que esto es preparación para el Mundial”, explicó el malagueño sobre el partido.

A continuación, Isco recoció que la confianza que tiene con Lopetegui le permite sacar su mejor fútbol: “Sí, muy contento. Cuando un futbolista no tiene protagonismo ni continuidad en tu equipo, los partidos con la Selección me dan la vida. Tengo la confianza del míster aquí, sigo teniendo mucha ilusión por trabajar, por mejorar, por ser titular en mi equipo y en la selección. Tengo la ilusión como al principio y quiero demostrar que soy un buen jugador”.

“Lopetegui me demuestra la confianza con minutos, con partidos… En el Madrid no tengo la confianza que un futbolista necesita, quizás el problema soy yo que no me la he ganado con los buenos futbolistas que hay. Quiero demostrarle al míster que puede contar conmigo”, añadió.