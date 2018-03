Higuaín desquicia a los argentinos

Gonzalo Higuaín tuvo una ocasión clarísima para adelantar a Argentina. Corría el minuto ocho de partido cuando recibe un centro perfecto desde la izquierda directo al pie, que le dejó sólo ante De Gea. Pero el pipita hizo lo más difícil. Cuando todo el Wanda Metropolitano, con los 10.000 argentinos presentes a la cabeza, veía dentro ese balón, el 9 de la Albiceleste la mandó a las nubes con el portero batido. Esa jugada desquició a toda Argentina.

Los aficionados cargaron contra el delantero de la Juventus en las redes sociales, propinándole numerosos insultos. Su fallo podía haber dado ventaja al combinado de Sampaoli, puesto que el marcador era de 0-0 en ese instante. Minutos después Diego Costa no falló y anotó el primer tanto del encuentro, que ponía a España por delante en el marcador .

Higuaín.Sos un forro salame.Andàte con los puchos y los pochoclos a la loma del orto.Jeropa,paseà al rope. pic.twitter.com/TVYUXZPjsM — ✴DÅRKKÖ✴ (@darkkovikingo) 27 de marzo de 2018

Algunos le reclamaban que si lo llega a meter podían haber ganado. La hinchada Albiceleste, que vive mucho cada partido de su selección, arremetió contra él sin piedad. “¿Por qué carajo lo siguen llevando?”, dice un tuitero, mientras otro le pide que luego no se haga el dolido si le hacen memes.

No están nada contentos con el rendimiento del ex madridista, ya que no es la primera vez que falla un gol de estas características en un partido de tanta magnitud, como el de este martes en el Wanda Metropolitano frente a España, una de las grandes favoritas a proclamarse campeona del mundo el próximo verano en Rusia.