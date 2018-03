A sus 31 años, el ex atleta jamaicano ganador de ocho medallas de oro olímpicas, Usain Bolt, considera que no hay reto que se le resista. Se ha marcado como objetivo dedicarse al fútbol de manera profesional y está dispuesto a conseguirlo.

Aprovechando el parón por selecciones, Bolt se ha entrenado durante los dos últimos días con el Borussia Dortmund, equipo con el que comparte el mismo patrocinador. El jamaicano ha logrado sentirse por un momento futbolista profesional en un entrenamiento que ha generado una gran expectación.

“No quiero jugar en una liga pequeña, sino en un equipo que me pueda ofrecer una carrera decente que no será muy larga. Me veo jugando un máximo de cuatro años“, afirmó el once veces campeón del mundo.

Bolt, que se retiró del atletismo el pasado mes de agosto, demuestra que todavía tiene hambre de nuevos retos. “Sólo necesito un nuevo desafío. Quería ser el mejor velocista y dominar. Ahora quiero ser futbolista. Quiero ser tan bueno como sea posible“, añadió el jamaicano, dispuesto a llegar lejos también en el fútbol.

El que ha tenido la oportunidad de ver de cerca las habilidades del ex atleta jamaicano con el balón en los pies es Peter Stöger, técnico del conjunto alemán. El entrenador del Borussia Dortmund asegura que “fue muy divertido entrenar con Bolt, pero que si realmente quiere jugar a un nivel más alto, debe mejorar su físico y trabajar duro”.

No lo tendrá nada fácil Bolt, que ha tenido que lidiar con críticas como la de Xavi Hernández la semana pasada, quien señaló que “Bolt jamás podrá marcar la diferencia sobre un campo de fútbol“. Por el momento, ganas no le faltan y durante su entrenamiento con el Borussia dejó a la galería un gol de cabeza, otro de penalti, un intento de gol de vaselina y algún que otro caño. Ya veremos hasta dónde es capaz de llegar el mejor velocista de todos los tiempos.