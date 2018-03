Julen Lopetegui atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a España y a Argentina en el Wanda Metropolitano. El seleccionador español no dudó en alabar a la albiceleste y, en especial, a su seleccionador Jorge Sampaoli.

“Creo que un jugador siempre está aprendiendo cosas. El aprendizaje hace que cada día conozcas mejor tu profesión. No pensamos demasiado en lo que tenemos enfrente. Venimos de jugar con el campeón y ahora con el subcampeón, que tiene un jugador extraordinario. No nos finamos en lo que tenemos enfrente. Desde que ha llegado Sampaoli creo que es más sólido y un equipo que hace muchas cosas bien. De esta ventana nos queda que los equipos sudamericanos han ganado nueve partidos de 10 a los equipos europeos”, aseguró.

Por otro lado, valoró la baja de Sergio Busquets: “Cuando un jugador tan importante no está hay que buscar las soluciones colectivas que tenemos”.

Además, no considera el partido como un simple amistoso: “Es fuego real en un partido precioso, ante un rival fantástico y uno de los mejores jugadores de la historia. No hay puntos en juego, pero la ilusión de un partido así es lo que prevalece. El dibujo no importa demasiado, como equipo somos bastante previsibles”

Lopetegui también comentó el estado de forma de Portugal, primer rival de España en el Mundial: “Es una selección muy madura con uno de los mejores del mundo”.

Por último, no quiso polemizar sobre el balón de la cita Rusa:”Es el balón del Mundial. Hay que adaptarse a él y nada más“.