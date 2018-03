El estremecedor relato de la ex novia de un futbolista: “Pude haber muerto, me golpeaba en todas partes”

“Cuando lo conocí, él era adorable. Pero tan pronto como empezamos a vivir juntos, vi que no era muy estable y que era realmente violento. Comenzó a golpearme. Es difícil de creer, pero fue así. Era muy celoso y su carácter cambiaba en cualquier momento”. Con estas palabras comienza su estremecedor testimonio en L’Equipe la ex novia de un famoso futbolista.

Bajo el nombre de Miriam, como se identifica en L’Equipe, esta mujer relata en el diario francés el maltrato que sufrió durante una relación con su ex pareja. Además, en el testimonio asegura que el jugador, aún en activo, mantiene este comportamiento con otras chicas.

La mujer explica en el rotativo todas las fases que atravesó su relación: “Nos conocimos en África, cuando vino a jugar con la selección. Hace cuatro años, sugirió que viniera a vivir a Francia con él y me hizo los papeles”.

Golpes, palizas, amenazas…

Además, Miriam no ha dudado en compartir los detalles de su historia para servir de ayuda a otras mujeres que sufren el maltrato. “Cualquier cosa podía desencadenar su violencia. Y no eran pequeñas bofetadas, sino golpes en el vientre, en la cara, en todas partes… Además, dependía completamente de él económicamente, porque él se negaba a que yo trabajara”.

“Mis amigas me me llamaban para verme y él pensaba que querían presentarme a un chico. Estaba paranoico. Ya no tenía amigos. De hecho, con este tipo de hombres tienes muchos regalos, pero no eres feliz porque te aíslan, te encierran. Y después de los golpes, lo niegan todo. Pude haber muerto”, concluye Miriam.