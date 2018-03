Aurah pierde los papeles con Jesé Rodríguez

La tensión entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez va en aumento. Si hace unos días cargaba contra él en Instagram por unas declaraciones que hacía el futbolista en una entrevista en la que hablaba de Nyan, el hijo que tienen en común, ahora ha vuelto a arremeter contra el canario en la misma red social por desentenderse de su hijo, que este lunes 26 de marzo cumple nueve meses y todavía no ha recibido el alta hospitalaria por los problemas de salud con los que nació.

“Si señoras y señores. Mientras yo me paso día y noche cuidando de mi bebé en un hospital reventada que ya no puedo más, el ‘padre’ de mi hijo está de días libres por Canarias. Un aplauso perro sin corazón“, comienza diciendo la ex concursante de MYHYV que retrata una vez más al ex jugador de Real Madrid y PSG por irse de fiesta a su localidad natal en vez de acudir al hospital para preocuparse por la salud de su hijo.

La cosa no queda ahí. Aurah continúa cargando contra su ex pareja en sus stories de Instagram por sus días libres a viajar a Canarias y no a estar con el pequeño Nyan: “Tu bebé pasándolo mal en el hospital y tú en Canarias de fiesta una vez más, mientras estos dos días lo pasabas bien tu hijo estaba en peligro. No tienes nombre para calificarte y no me voy a callar. Que sepa todo el mundo quién eres y a qué juegas. Un hijo siempre es lo primero (todos). ¿Qué tal si tu padre te dejara a ti tirado en un hospital? @jeserodriguez10″.

“¿Hablas que no estás con Nyan por trabajo y en tus días libres te vas a Canarias? #MENTIROSO. Estás a dos horas de tu hijo para cuidarlo, no vienes pero si decides coger un avión de cuatro horas para irte a beber con tus amigos? No te mereces nada en esta vida. NADA”, prosigue la canaria en sus historias.

Aurah le acusa de invitar a mujeres para f****r

Por si a alguien le quedaba alguna duda de lo que decía, Aurah aporta pruebas del viaje del futbolista a Canarias, para disfrutar del encuentro entre el alevín preferente la UD San Fernando y el FC La Garita. “Para los que no me crean, aparte que ha estado con gente que conozco. Tengo más, ¿quieres más? ¡Bastante calle!”.

A esto añade que el jugador del Stoke paga vuelos a chicas para tener relaciones sexuales: “¿Pagas vuelos? ¿A tías para f****r? ¿Pero no pagas vuelos para que vengan a cuidar a Nyan? Pagas estancias a tías para f****r, ¿pero no pagas un hotel para yo descansar? Pero no MANTIENES A TU HIJO. ¿Tienes tiempo para beber, fumar y f****r pero no para cuidar y hacer turnos en el hospital?“.

“Ahora ya te conocen”, afirma la canaria que acompaña el mensaje con una foto de Jesé en la que le ha tapado la cara con el emoticono de una caca. Acto seguido finaliza con un rotundo recado al padre de su hijo: “Coj***s+sabiduría y humildad”, añade a continuación.