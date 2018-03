Pastore: “No creo que Neymar se vaya a ir”

El culebrón Neymar sigue dando mucho que hablar. En esta ocasión ha sido su compañero de equipo Javier Pastore, quién asegura que el brasileño no se moverá del Paris Saint Germain la próxima temporada. “No creo que se vaya a ir, lo veo más como un juego mediático que su deseo real”, dijo el argentino en una entrevista a Radioestadio de Onda Cero este sábado.

Su posible fichaje por el Real Madrid está en boca de todos. La eliminación de Champions, precisamente ante el club blanco, dejó muy tocado al futbolista y las especulaciones sobre su posible marcha aumentaron. Sin embargo, Pastore no cree que su compañero vaya a abandonar el barco el curso que viene y reconoce que “cuando Neymar llegó estaba muy entusiasmado. Este club todavía no es el Barcelona y no es lo mismo jugar en España que en estos estadios”.

En los últimos días se han avivado los rumores sobre su posible salida rumbo a la capital española, después que el agente que le sacara del Barcelona, Pini Zahavi, estuviera en Brasil ultimando los detalles de su traspaso al actual campeón de Europa. Se marchó del club azulgrana en busca de ser la estrella de su equipo, sin embargo y pese a ser el referente, no parece estar muy contento en París y la opción de vestir de blanco la próxima campaña le seduciría considerablemente.

Pastore también hizo autocrítica a la hora de hablar sobre la eliminación en la Liga de Campeones a manos del Real Madrid. En su opinión fueron superiores en el encuentro de ida, pero los dos tantos del cuadro blanco que le daban la vuelta al marcador dejaron muy tocados a los de Emery. “Jugamos mejor que ellos en el Bernabéu pero nos meten dos goles que cambia todo. Aun así, no hay que buscar excusas. Nos falta madurar en muchas cosas para poder pasar eliminatorias de Champions“.