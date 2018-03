Di María tampoco estará ante España

Conforme se acerca la cita, Argentina va perdiendo efectivos de cara al partido de España. A la ya conocida baja de Sergio ‘Kun’ Agüero se une ahora la de Ángel Di María. El fideo no podrá estar en el Wanda Metropolitano tras sufrir “una mialgia en cara posterior del muslo derecho” y no ha viajado a Madrid con el resto de la expedición Albiceleste, por lo que no se ejercitará junto a sus compañeros en Valdebebas, lugar de entrenamiento del Real Madrid.

Di María y Agüero son dos bajas más que sensibles para el combinado que dirige Julen Lopetegui. A ambos se les podría sumar Leo Messi. El astro azulgrana no jugó frente a Italia por una fatiga muscular y es duda para enfrentarse a España. A diferencia del ex madridista, el 10 sí ha aterrizado en la capital española.

En sala de prensa, Lucas Vázquez, reconoció que quieren “enfrentarse a los mejores”. Visto que Agüero y Di María son baja segura, confían en que el futbolista del Barcelona sí pueda saltar al terreno de juego este martes en el primer partido de selecciones en el Wanda Metropolitano. Ambos conjuntos llegan en un buen momento de forma, en el caso de la Albiceleste tras ganar a Italia, mientras España viene de empatar en casa de la campeona del mundo.

Será un duelo de alto voltaje entre dos de los grandes favoritos a ganar el Mundial de Rusia, que se disputa el próximo verano. Este encuentro de amistoso sólo tiene la palabra, puesto que las dos selecciones se caracterizan por dar el máximo en cada encuentro y más cuando se acerca una cita tan importante como esta, puesto que todos quieren formar parte de la expedición que viaje a Rusia en el mes de junio a intentar escribir otra página más en los libros de historia del fútbol.