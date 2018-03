Usain Bolt ya se entrena con el Borussia Dortmund

Usain Bolt se retiró del atletismo el pasado mes de agosto para intentar cumplir su sueño de ser futbolista profesional. El velocista jamaicano se ejercitó por primera vez junto a la primera plantilla del Borussia Dortmund el pasado jueves y este viernes tendrá su segunda sesión con el equipo que dirige Peter Stöger. Aprovechando el parón de selecciones, ha realizado una prueba con el conjunto alemán en su intento de convertirse en miembro oficial de uno de los grandes clubes de la Bundesliga.

El club germano le recibió con los brazos abiertos en su primera sesión, realizada este jueves. Apareció en la ciudad deportiva del Dortmund vestido con el chándal oficial del equipo, listo para afrontar su primer entrenamiento con uno de los mejores equipos del Viejo Continente. Además visitó las instalaciones de la mano de las dos estrellas del conjunto borusser, Marko Reus y Mario Götze.

Bolt se ha puesto a las órdenes del técnico para los rondos y ejercicios con balón, como es habitual en este tipo de entrenamientos, más suaves debido al parón por selecciones. También ha realizado carrera continua sobre el verde y después se entrenó en el gimnasio del equipo y el club le obsequió con una equipación.

El atleta más rápido del mundo está muy cerca de ver su sueño hecho realidad. Al terminar la sesión del jueves no perdió la oportunidad de visitar el Signal Iduna Park, el templo del cuadro alemán, una auténtica caldera para los rivales. Motivación no le falta y ha demostrado que posee un gran talento para jugar al fútbol. No sólo es el mejor velocista de todos los tiempos, sino que también tiene talento con el balón en los pies.