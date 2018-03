El mundo del fútbol se vuelca con Cañizares tras la muerte de su hijo

El propio Santiago Cañizares ha sido el encargado de comunicar la muerte de su hijo Santi, de cinco años, tras sufrir una larga enfermedad. El ex guardameta y actual comentarista de fútbol ha publicado en su perfil en Twitter la triste noticia.

“Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado. #SantiCampeón“, decía el ex guardameta en su mensaje.

Una vez que se ha conocido la noticia, no han tardado en llegar los primeros mensajes de apoyo a Cañizares y su familia tras el triste desenlace. Celta de Vigo, Real Madrid y Valencia, clubes en los que el madrileño jugó en Primera División, han sido los primeros en compartir públicamente el dolor por la muerte del pequeño.

En nombre de todo el valencianismo, queremos mandar un fuerte abrazo a @santicanizares y a su familia por esta trágica pérdida. DEP #santicampeon pic.twitter.com/8LAta2Y3l0 — Valencia CF (@valenciacf) 23 de marzo de 2018

El Real Madrid C.F. lamenta profundamente el fallecimiento de Santi, hijo de @santicanizares, y hace extensivas sus condolencias a toda la familia y amigos. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 23 de marzo de 2018



Pero no sólo los clubes donde jugó sino también otros equipos como Alcorcón o Villarreal han sido algunos de los que han querido arropar a Cañizares y su familia en estos duros momentos. También el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha transmitido el pésame a la familia del ex guardameta.