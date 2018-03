España lució brazalete negro en homenaje al hijo de Cañizares

La selección española lució brazaletes negros frente a Alemania, en memoria del hijo de Santi Cañizares. El pequeño, que se llamaba igual que su padre, falleció este viernes a los cinco años después de una dura lucha contra el cáncer. El ex guardameta fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales esa misma mañana. Los hombres de Julen Lopetegui y de la Federación quisieron mostrarle su apoyo con este bonito gesto en el ESPIRIT Arena de Dusseldorf.

OFICIAL | Esta noche luciremos brazalete negro en memoria de Santi, hijo de @santicanizares, que ha fallecido en la jornada de hoy. Descanse en paz pic.twitter.com/vLYR0xBVrM — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 23, 2018

Tras conocerse la noticia, muchas eran las voces del mundo del fútbol que saltaban para arropar al ex portero del Valencia o Real Madrid, entre otros. Como no podía ser de otra manera, la Selección debía rendir un merecido homenaje al hijo del que fuera su portero durante tantos años y mostrarle su apoyo en estos duros momentos.

La propia RFEF era la encargada de anunciar a través de su cuenta en Twitter que los jugadores portarían los brazaletes en el terreno de juego, a pocas horas de que comenzase a rodar el balón. El ex internacional español no tardó en contestar y agradecer la muestra de afecto brindada por la Selección. “Permitidme expresaos un profundo agradecimiento de toda la familia por vuestra sensibilidad. Él se marchó con la roja puesta, regalo de su último cumpleaños”, rezaba el mensaje publicado por el ex del Valencia.

Los once elegidos por el seleccionador español eran los encargados de representar las condolencias de todo el mundo del fútbol del país al que fuera guardameta de La Roja durante 13 años. Fue internacional en las Eurocopas de 1996, 2000 y 2004, mientras que acudió a otros tres Mundiales, Estados Unidos 94, Francia 98 y Alemania 2006, perdiéndose por lesión el de Corea y Japón. Tras caer ante la Francia de Zidane en el país germánico, no volvió a enfundarse una elástica que defendió en 46 ocasiones.