Polémica respuesta machista de Muntari: “No te contesto mal porque eres mujer”

Sulley Muntari fue el protagonista de una de las ruedas de prensa más tensas que se recuerdan. Una periodista le preguntó por Seedorf, que no consigue sacar al Deportivo del abismo del descenso, y el centrocampista ghanés apeló a su género para, según dijo, no faltarle al respeto, ni contestarle de malas maneras. Le respondió al estilo Sarri: “Es normal que hagas esa pregunta. Yo no te estoy respondiendo mal porque sé que eres una mujer y tengo que ser educado”.

“Si se ganase, sería un entrenador fantástico, pero no hemos ganado y es parte del trabajo. Lo conocí como jugador y como entrenador, está trabajando bien, creo que nuestro juego ha mejorado y salimos al campo sabiendo lo que hay que hacer. Si empezamos a ganar y conseguimos el objetivo se acabarán las críticas. Tengo confianza y fe de que vamos a salir de esto”, añadió respecto a la situación que atraviesa el equipo.

Acto seguido, otro compañero le preguntó por su comentario hacia la periodista y, en su intento de explicarse, Muntari echó más leña al fuego. “No es nada, quería decir que no quiero contestarla a ella de determinada manera. Si es un hombre, por supuesto que le contesto normal porque es un hombre como yo. Simplemente que yo sé cómo hablo cuando estoy con hombres y cómo hablo cuando estoy con mujeres. Por supuesto, si hablo con mi mujer la tengo que respetar, no tiene nada que ver con que no os respete a vosotros, claro que lo hago. Eso es lo que quería decir”.

Pese a todo, el futbolista del Depor recalca que “no os estoy faltando al respeto, os digo cómo soy yo. Hay unas cosas que me ablandan más que son los niños, las mujeres y la gente mayor. No puedes tocar ni a las mujeres, ni a los niños, ni a las personas mayores, pero si eres de mi mismo tamaño me da igual quién seas, voy a saltar encima tuyo”. Intentó evitar la polémica, pero sus declaraciones machistas se han hecho virales aunque terminó a buenas con la prensa: “Todo OK, no quiero pelear”.