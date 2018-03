Los amaños amenazan al Mundial de Rusia

El Mundial de Rusia 2018 de fútbol no está a salvo de la amenaza de los partidos amañados, pese a los sofisticados sistemas de vigilancia que habrá en la edición de Rusia contra tal práctica.

Jake Marsh, director de integridad en el grupo de medios digitales Perform, que suministra retransmisiones deportivas en directo a las casas de apuestas, estimó que no hay margen para relajarse pese al alto perfil de esta competición. Este directivo estimó que el orgullo nacional y la impresión – a veces falsa – de que todos los jugadores están bien pagados, no significa que el Mundial no sea blanco de los manipuladores de partidos.

“Hay partidos de clasificación al Mundial que se demostró que estaban amañados”, dijo Marsh en una conferencia sobre apuestas en el fútbol que tuvo lugar en el estadio Stamford Bridge del Chelsea, en Londres. “Así que, ¿por qué no iban a llegar al torneo principal?”. “Examinamos un partido amistoso el año pasado entre dos selecciones, una de las cuales no podía pagarse el hotel y estaba en medida de clasificarse al Mundial”.

“Los puntos débiles están ahí, aunque se trate de selecciones nacionales, así que es acertado que la FIFA tenga sistemas de vigilancia en el Mundial”, añadió Marsh, que lleva involucrado más de una década en la lucha contra la corrupción en el deporte.

Gilles Maillet, director de integridad deportiva en La Francaise des Jeux (FDJ), el organismo francés de loterías y sorteos, dijo que es una falacia que los amañadores elijan siempre actos deportivos poco importantes.

“Está claro, y vale la pena ponerlo de relieve, que mucha gente cree que los manipuladores eligen competiciones de bajo nivel porque son más fáciles de amañar y es más barato”, dijo el directivo francés. Sin embargo, “con la cantidad de transacciones que generan los grandes eventos puede ser más difícil detectar el engaño, que puede ocultarse tras las grandes cantidades de dinero que se apuestan”.

Patrones sospechosos

Las casas de apuestas tienen planes para detectar patrones sospechosos de apuestas en los partidos del Mundial, que se celebrará del 14 de junio al 15 de julio. “Antes de cada gran cita deportiva mantenemos una reunión para identificar riesgos potenciales, y cada tres días tenemos una conferencia telefónica entre miembros relevantes para intercambiar información y por supuesto comentarios sobre aquello que el comité organizador haya identificado como riesgo potencial”, explicó Maillet.

“Así es como trabajamos durante los últimos Juegos Olímpicos de invierno, cada tres días contactábamos con el COI para ver qué pasaba, cuáles eran los patrones de apuestas tanto en internet como en la calle, donde la tendencia puede ser diferente”, concluyó el francés.

Eric Konings, responsable de integridad en la casa de apuestas en internet Kindred Group, dijo que las firmas más responsables del sector suelen estar preparadas. “Si tienes que establecer aún todos los procesos e implementar soluciones ad hoc porque se acerca el Mundial, hay algo equivocado”, estimó Konings. “Tienes tu gestión de riesgos, tu gestión de riesgos financieros y las alarmas internas. Está todo ahí”, sostuvo.