Xabi Alonso, tras la petición de la Fiscalía: “Tengo la seguridad de que todo lo he hecho bien”

Xabi Alonso acudió a la V Edición de la Cena Pirata organizada por su ex compañero y amigo Esteban Granero. Tras la decisión de la fiscalía, que pide cinco años de cárcel al donostiarra, el ex futbolista quiso trasmitir tranquilidad. “No estoy preocupado porque tengo la seguridad de que todo lo he hecho bien y lo he demostrado. No he ocultado nada y es eso lo que me da la tranquilidad. No me preocupa, se que acabará bien”, explicó.

Por otro lado, no dudó en asegurar que ve al Real Madrid candidato parta ganar tercera Champions seguida. “Les veo favoritos. Tienen el nivel que a ellos les gusta a estas alturas. Contra la Juventus será una gran eliminatoria, pero les veo muy fuertes”, comentó.

Además, confesó que Lewansdowski encajaría en el Real Madrid porque “es de los mejores delanteros del mundo“. También aseguró que“Zidane tendrá el derecho de decidir su futuro y sea lo que sea habrá que respetarlo”.