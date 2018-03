¿Dónde está Yaya Touré?

Yaya Touré está desaparecido. El futbolista del Manchester City forma parte de una lista de 24 convocados para los amistosos que enfrentarán a su selección, Costa de Marfil, ante Togo y Moldavia, los próximos días 24 y 27 de marzo. La selección marfileña se concentró el pasado martes 20 de marzo, en Beauvais, al norte de África, para preparar sendos partidos, pero el centrocampista citizen no se presentó y nadie sabe nada de él.

“Todos los jugadores que juegan en Europa están presentes en Beauvais, excepto Yaya Touré, del Manchester City. El staff técnico de Costa de Marfil no tiene noticia del capitán de la selección que ganó la Copa de África en 2015“, explicó la federación marfileña mediante un comunicado en su web. El seleccionador cuenta con él y debía haberse presentado ya, pero se encuentra en paradero desconocido, tal y como indica el escrito.

El ex del Barça reaparecía tres años después de anunciar su retirada de la selección, tras ganar la Copa de África en 2015. Dos años más tarde, en diciembre de 2017 cambió de opinión y decidió que quería volver a representar a su país. Ahora no aparece y en la federación no tienen constancia de dónde se encuentra, ni de que tenga permiso para incorporarse más tarde.

Su veteranía puede ayudar a Costa de Marfil a salir del agujero en el que se han metido tras no conseguir la clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Eso ha supuesto una decepción importante para el combinado africano. El futbolista del City es uno de los mejores futbolistas de los que disponen y su vuelta ilusionaba, pese a que esta temporada no está contando casi para Guardiola, como sucedió en Barcelona.

La federación está intentando encontrar a su estrella, que ha jugado un total de 102 partidos con el equipo nacional, marcando un total de 19 goles. Su paradero es un misterio. Los seguidores tendrán que esperar para volver a ver a Yaya Touré enfundarse la camiseta de Costa de Marfil, tres años después de su última convocatoria.