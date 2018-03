Aubameyang se despide de su abuela española: “Un último beso para decirte adiós”

Pierre-Emerick Aubameyang ha estremecido a todos con la despedida de su abuela española, que ha fallecido recientemente. El jugador del Arsenal le dijo el último adiós personalmente en El Barraco (Ávila), aunque también lo ha querido hacer a través de las redes sociales con una carta y una imagen donde se puede ver a ambos juntos.



“Una última sonrisa que me demostraba que eras la mejor. Un último viaje a tu pueblo, en el que yo era feliz contigo. Tú me diste tanto amor y me enseñaste tantas cosas… Hablo español gracias a ti. Estoy orgulloso de ser tu hijo pequeño. Un último beso para decirte adiós. Un beso muy fuerte. Te quiero mucho abuela. Descansa en paz”, escribió el gabonés.

Aubameyang, de padre gabonés y madre española, pasó su infancia en Francia después de que su familia materna emigrara allí desde El Barraco. El atacante también vivió etapas en la localidad abulense de pequeño, donde regresó hace un par de años convertido en una estrella del fútbol.