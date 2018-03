Pogba se ofrece al PSG: “Sería un placer jugar con Neymar”

Paul Pogba no está a gusto en el Manchester United y su representante, Mino Raiola, lleva ya unas semanas tanteando a varios grandes de Europa para que intenten fichar al francés el próximo verano. Su relación con Mourinho no es del todo buena y ha perdido mucho protagonismo sobre el césped en los últimos meses, de ahí que quiera marcharse una vez acabe la temporada rumbo a un equipo en el que pueda sentirse más importante. En esas, el galo no ha desaprovechado la oportunidad de venderse al PSG.

En una entrevista para la televisión argentina TyC Sports, Pogba se ofrece al conjunto parisino sin mencionar directamente el nombre del club, sino jugando con la posibilidad de compartir equipo con Neymar: “Me encanta Neymar, le agregaría la definición de alegría en un campo de juego, que él también la tiene. Me gusta todo lo que transmite, tiene un estilo diferente. Todo el mundo sabe lo que hace Neymar, sería un placer jugar a su lado alguna vez”.

Pogba recaló en el Manchester United en el verano de 2016 por más de 120 millones de euros, convirtiéndose en el futbolista más caro de la historia en aquel momento. Su gran rendimiento en la Juventus hacía presagiar que el francés daría un salto de calidad a los red devils pero con el paso del tiempo, el conjunto británico sigue igual y Pogba no ha terminado de brillar con su nueva camiseta.

Esta falta de sintonía ha llevado al Manchester United a darle un ultimátum al futbolista francés según cuenta la prensa inglesa. O está con José Mourinho o se va a final de temporada. Y, visto lo visto, la opción de abandonar el Manchester United al término de la temporada no es mala noticia para él a tenor de sus declaraciones, en las que también elogia a Leo Messi: “Messi y el fútbol son dos cosas juntas. Admiro mirarlo porque hace cosas que nadie hace. Tiene una estatura especial, tiene todo especial. Es un jugador que tiene el fútbol dentro suyo. Es increíble”.