Los jugadores de Malta insinúan que España les ‘envenenó’ con limones en el 12-1

El 12-1 que le endosó la Selección a Malta en 1983, que permitió a España clasificarse para la Eurocopa, ha sido uno de los mayores hitos de la historia del fútbol en nuestro país. Ahora, 35 años después, Fiebre Maldini vuelve a repasar el mítico partido, aunque desde la perspectiva del combinado maltés.

Son varios los futbolistas que intervienen en el reportaje, y todos narran la misma historia. Los integrantes de aquella Malta cuentan que en el descanso del partido entró un señor al vestuario y les ofreció limones. Ellos accedieron a cogerlos y consumirlos, para posteriormente comenzar a encontrarse indispuestos.

Aseguran que se sintieron “como borrachos” y hablan de la posibilidad de que les hayan drogado. Ante esta situación, esperan que España no haya tenido nada que ver y que tampoco tienen pruebas. El colofón al reportaje lo puso José Antonio Camacho, que jugó aquel partido. “Me parece una locura lo que dicen. Coño, pues no cojáis los limones”, dijo el actual seleccionador