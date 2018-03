Courtois: “No es el momento de renovar, esperaré hasta final de temporada”

Su renovación sigue estancada y su nombre ha sonado con fuerza en clubes como el Real Madrid o el Paris Saint Germain. Sin embargo, según las últimas declaraciones de Thibaut Courtois, el portero del Chelsea piensa cumplir su contrato hasta finales de 2019… e incluso deja una puerta abierta a la posibilidad de renovar con los blues.

El guardameta belga ha sido hasta el momento bastante ambiguo sobre su futuro y en más de una ocasión ha dejado caer que le gustaría volver a Madrid para pasar más tiempo con sus hijos. Su futuro parecía estar ligado al Real Madrid y al mismo tiempo mantuvo contactos con el PSG de Nasser Al Khelaifi.

Sin embargo, según publica el diario inglés Evening Standard, el portero blue ha mostrado su intención de cumplir el contrato con el Chelsea y está dispuesto a negociar su renovación a finales de la presente temporada.

“No hay una renovación firmada, pero creo que no es el momento de hacerlo ahora. Voy a esperar hasta final de temporada. Estoy comprometido con el Chelsea y también el año que viene“, señalaba el portero belga que tiene contrato con los blues hasta la próxima temporada.

Courtois ha reconocido que le molesta el tema de que se hable de su renovación, pero que él está centrado en el equipo inglés y en los siguientes retos que le quedan, una vez eliminados de la Champions League por el Barcelona.

Evitar errores del pasado

“Debemos centrarnos en ganar los próximos partidos de la Premier para acabar entre los cuatro primeros y también en la FA Cup“, comentaba Courtois en referencia al partido de este domingo ante el Leicester en los cuartos de final de la FA Cup.

Y es que el equipo de Antonio Conte se juega no repetir errores del pasado. En 2016 en la misma semana se vieron apeados de la Champions por el PSG y de la FA Cup por el Everton, y en Stamford Bridge no quieren que algo similar vuelva a suceder. “Es importante que no vuelva a ocurrir, es lo que nos ha dicho Conte. La FA Cup es una competición emocionante. El año pasado perdimos en la final y este año tenemos ganas de ir a Wembley y hacer algo grande” decía el guardameta.

Courtois fue cuestionado por su actuación en el Camp Nou y no sabe si jugará ante el Leicester o le ganará el puesto Willy Caballero. “Si juego voy a dar lo mejor como hago en cada partido, no creo que tenga nada que demostrar” señalaba el belga.