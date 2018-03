Mourinho saca la ‘chuleta’ para atizar a todo el mundo: “Soy patrimonio futbolístico”

José Mourinho se defendió a su manera ante los medios de comunicación después de haber caído eliminado en los octavos de final de la Champions ante el Sevilla. El entrenador portugués ensalzó su trabajo en Old Trafford recordando que en los últimos siete años el club inglés no ha vivido sus mejores momentos.

“Estoy vivo. Estoy aquí”, comentó el entrenador del Manchester United que salió a rueda de prensa junto a un papel verde, donde había apuntado las clasificaciones ligueras del United y sus decepciones en Champions la marcha de Sir Alex Ferguson y que leyó durante 12 minutos. “No voy a huir o desaparecer o llorar sólo porque haya escuchado algunos silbidos. No tengo miedo de mis responsabilidades”, añadió un The Special One que lo fue más que nunca.

“Hay una cosa a la que llamo patrimonio futbolístico. El Manchester United llegó a la final en 2011. Luego, en 2012, quedó fuera en la fase de grupos. En 2013 fue eliminado en Old Trafford en los cuartos de final y yo estaba en el otro banquillo. En 2015 no se compitió en Europa. En 2016 se volvió a la Champions y fue eliminado en la fase de grupos. En la Europa League, en la segunda eliminatoria, fuera. En 2017, jugamos la Europa League, la ganamos y volvemos a la Champions. En 2018 ganamos el grupo con 15 puntos y perdemos en casa en los octavos de final. Siete años, cuatro entrenadores, una vez sin estar en Europa y lo mejor fueron unos cuartos de final. Patrimonio futbolistístico“, explicó.

“Si miramos la Premier League, el último título del Manchester United es de 2013 y en las cuatro temporadas siguientes se quedó cuarto, quinto, sexto y séptimo. Así que no los últimos cuatro años lo mejor ha sido cuarto. Patrimonio futbolístico. Significa que cuando empiezas un proceso estás aquí o estás aquí”, continuó.

Además, también recordó su pasado en el Santiago Bernabéu: “Cuando llegué al Real Madrid, ¿sabéis cuántos jugadores habían llegado a los cuartos de final de la Champions League? Xabi Alonso con el Liverpool, Casillas con el Real Madrid y Cristiano con el United. Ninguno más. Eso es patrimonio futbolístico. Esto son estadísticas reales. Y os diré un par más. En los últimos siete años, la peor posición del City en la Premier ha sido la cuarta y han ganado dos títulos… o tres. ¿Sabéis qué más es patrimonio? Que Otamendi, De Bruyne, Fernandinho, Sterling, Agüero o Silva sean inversiones del pasado, no de los últimos dos años. ¿Cuántos jugadores del United se fueron la temporada pasada?”.

“Yo le digo a mi afición que los hinchas son los hinchas y tienen derecho a formular sus opiniones y reacciones. Sin embargo, hay algo que yo llamo patrimonio cultural”, finalizó.