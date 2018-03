Messi a Skomina: “No me hables mal”

El partido entre el Barcelona y el Chelsea dejó más detalles que la victoria azulgrana. El duelo también se caracterizó por el comportamiento de Leo Messi con Skomina, árbitro del partido. Las cámaras de ESPN cazaron los comentarios entre ambos. El argentino reclamó al colegiado una falta que no señaló a favor del Barcelona y Skomina le recriminó su actitud.

A través de las imágenes se puede apreciar como el eslovaco se dirige al jugador para decirle: “Leo, bajar cambio”. A Messi no le gustó la forma con la que el trencilla le habló y eso provocó su enfado.“Yo tampoco te hable mal, vos no me hables mal. ¿Yo a vos te falté el respeto?”, le contestó con insistencia el azulgrana. El colegiado solventó el rifirrafe haciendo oídos sordos al argentino, no sin antes hacerle el gesto de hablar con la mano derecha, lo que volvió a indignar al futbolista “¿Yo a vos te falté el respeto?”.

La relación entre Skomina y Messi siempre ha sido buena. En el duelo de fase de grupos el eslovaco dirigió el polémico partido ante la Juventus en el Camp Nou. El colegiado no sólo coincidió con un triunfo plácido del Barça, sino que perdonó la expulsión a Lionel Messi, autor de un doblete, después de una acción en la que agarró al colegiado por la espalda para protestar.

Ante el Chelsea, el Barça también salió victorioso. Dos goles de Messi y uno de Dembélé, metieron al Barcelona en los cuartos de final de la Champions, donde se medirá a la Roma.