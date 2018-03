Lopetegui llama a Marcos Alonso, Parejo y Rodri y se carga a Morata

El seleccionador nacional, Julen Lopetegui, ha dado a conocer este viernes la convocatoria de la Selección Española para los partidos amistosos que La Roja disputará ante Alemania (23 de marzo en Dusseldorf) y Argentina (27 de marzo en Madrid) en su preparación para el próximo Mundial de Rusia. El entrenador vasco ha citado a 24 jugadores y en la lista hay importantes novedades, tanto en forma de altas como de bajas.

La convocatoria de Lopetegui es la siguiente: Kepa Arrizabalaga, De Gea, Reina, Jordi Alba, Marcos Alonso, Nacho, Carvajal, Azpilicueta, Odriozola, Sergio Ramos, Piqué, Isco, Thiago, Silva, Iniesta, Saúl, Parejo, Koke, Rodri, Asensio, Iago Aspas, Rodrigo Moreno, Diego Costa y Lucas Vázquez. Llama la atención que el seleccionador ha convocado a seis jugadores del Real Madrid, premiando así el buen momento de futbolistas como Lucas Vázquez o Marco Asensio.

Sin duda, la ausencia más destacada fue la de Álvaro Morata, que atraviesa un momento muy complicado: “Hay jugadores que no están en la lista que tienen posibilidades intactas de estar en el Mundial como los que están. El hecho de que no vengan obedece a matices, a estados de forma y a poder traer otros jugadores. Ha venido prácticamente siempre, ha tenido problemas físicos, inactividad. No está jugando mucho y hemos entendido que era mejor que vinieran otros. No deja de estar en nuestros pensamientos para poder ir al Mundial”.

También llama la atención la presencia de dos jugadores que no habían sido nunca convocados por Lopetegui, Marcos Alonso y Parejo: “Hemos entendido que era el momento propicio que vinieran, por el estado de forma y por el contexto. Queremos tener sensaciones e información más directa de ellos. Hay muchos jugadores que merecen venir y no vienen. Tanto Marcos como Dani han venido porque hemos entendido que era el momento propicio”. También está en la convocatoria Rodri, mediocentro del Villarreal: “Nos gusta mucho, es muy joven y muy completo. Viene de hacer un magnífico trabajo en el Villarreal y en la Sub-21”.