‘Don Juan’ Pato: así quiere ligarse a la actriz más famosa de China

Alexandre Pato lo tiene claro. El delantero brasileño del Tianjin Quanjian quiere conquistar a la actriz de moda en China: Dilraba Dilmurat. El ex de Villarreal y Milan ‘está loco’ por ella y quiere conseguir, a base de goles, que la artista se fije en él.

Esta actriz, más conocida como Dilireba, ha sido un amor a primera vista para Alexandre Pato. La artista china es una estrella en el gigante asiático, sobre todo con su papel en Tres vidas, tres mundos: diez millas de flor de melocotón, una serie que arrasa en la sociedad china.

El rostro de Dilireba está en todos lados, por lo que Alexandre Pato ha caído a sus pies. Ahora solo le falta que sea recíproco, y el delantero brasileño tiene un plan. “Aunque ella no me ha correspondido todavía, creo que si sigo marcando goles voy a ser capaz de llamar su atención”, declaró el ex del Milan.

Y como si de una película se tratase, Pato marcó en el último partido. La grada, conocedora de los deseos del ariete, comenzó a corear el nombre de la actriz. No conformes, al delantero le tiraron un póster de Dilireba durante la celebración, el cual el futbolista no dudó en agarrar y celebrar el gol con la imagen de la intérprete china. “Dilireba es una mujer muy guapa. Me puse contento por ver su foto y muy agradecido a la afición por esto”, comentó.

Agradecido también debería estarle a sus compañeros, que también están poniendo por su parte para que consiga enamorarla. Aunque esto es tarea de uno mismo, está bien la ayuda externa. Pero uno debe poner de su parte y Pato lo ha hecho. “No puedo olvidar que eres una de las personas más bonitas en toda China”, dijo el delantero.