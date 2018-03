Se avecina lío: Francia convoca a Lucas Hernández

Se avecina lío entre Francia y España. Didier Deschamps ha incluido a Lucas Hernández en la convocatoria de la selección francesa, para los compromisos previos al Mundial de Rusia, después de que el jugador del Atlético de Madrid mostrara su aprobación a jugar con la Selección en un futuro. El central deberá decidir ahora qué colores quiere vestir, en una decisión que podría traspasar lo meramente deportivo.

Deschamps fue claro cuando le preguntaron por Lucas tras anunciar la convocatoria. “Lucas está muy contento de venir con Francia”, aseguró, al mismo tiempo que mandaba un recado a la federación española. “Yo nunca voy a llamar a un jugador para evitar que elija otra selección”.

Los papeles para ser seleccionable con España podrían no estar listos para esta convocatoria, pero de cara al Mundial, la Federación espera poder contar con Lucas, que en una entrevista con TVE ya dejo caer que le gustaría jugar con la elástica del combinado nacional. “Me siento español, España me lo ha dado todo y si me llaman yo voy”, afirmó.

Otra de las novedades en la lista de Francia es la presencia del delantero del Sevilla, Wissam Ben Yedder, héroe del pase del equipo de Nervión a los cuartos de final de la Champions League. Dembélé, Griezmann, Varane, Digne y Umtiti completan la nómina de jugadores de la Liga en la convocatoria.